Надежный
Эксперт Банк,
Эксперт Банк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
до 7,10%
Сумма
от 50 000 ₽
Срок
от 366 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: ежемесячно
- капитализация
- льготное расторжение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
5 514 ₽
Ставка
7,1%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|1 год 1 день
|540 дней
|от 50 000 ₽
|6,9
|7,1
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежемесячно
- Капитализация
- ежемесячно по выбору клиента
- Пополнение
- нет
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
до 90 дней - 3,5%, от 91 до 180 дней - 4%, от 181 до 270 дней - 5%, от 271 до 540 дней - 5,5% годовых
- Автопролонгация
- возможна
- Дата актуализации
- 06.02.2019 10:49
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Надежный» в 7 городах России
10 487
Справочная информация
АО «Эксперт Банк»
- Адрес
- 644046, Омская обл., г. Омск, ул. Маршала Жукова, д. 107
- Сайт
- www.expertbank.com
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Омск
- Телефоны
-
8 800 333-11-50 — единая справочная служба
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