Параметры вклада Выплата процентов ежемесячно Капитализация ежемесячно по выбору клиента Пополнение нет Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение на льготных условиях до 90 дней - 3,5%, от 91 до 180 дней - 4%, от 181 до 270 дней - 5%, от 271 до 540 дней - 5,5% годовых Автопролонгация возможна Дата актуализации 06.02.2019 10:49

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.