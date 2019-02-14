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Надежный

Эксперт Банк,

Эксперт Банк вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
до 7,10%
Сумма
от 50 000 ₽
Срок
от 366 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежемесячно
  • капитализация
  • льготное расторжение
Вклад
Доход
Мой доход
5 514
Ставка
7,1%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
1 год 1 день 540 дней
от 50 000 ₽ 6,9 7,1
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно
Капитализация
ежемесячно по выбору клиента
Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях

до 90 дней - 3,5%, от 91 до 180 дней - 4%, от 181 до 270 дней - 5%, от 271 до 540 дней - 5,5% годовых

Автопролонгация
возможна
Дата актуализации
06.02.2019 10:49
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Надежный» в 7 городах России
10 487
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Справочная информация
АО «Эксперт Банк»
Адрес
644046, Омская обл., г. Омск, ул. Маршала Жукова, д. 107
Сайт
www.expertbank.com
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Телефоны
8 800 333-11-50 — единая справочная служба

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Для своих+ 7,8 1 000 ₽ Посмотреть
Процент для своих 7,4 1 000 ₽ Посмотреть
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Оптимальный 5,5 100 000 ₽ Посмотреть
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