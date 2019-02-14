Параметры вклада Выплата процентов ежемесячно на счёт банковской карты Капитализация ежемесячно по выбору клиента Лестничный вклад да Особые условия вклад с "лестничным" начислением процентов (до 6,5%) Пополнение возможно, но есть ограничения: срок внесения пополнения в течение первых 366 дней Частичное снятие возможно, но есть ограничения: количество операций частичного снятия одна расходная операция; до 50% от суммы вклада Досрочное расторжение на льготных условиях до 90 дней - по ставке 0,001%, от 91 дня - проценты за полный месяц сохраняются Увеличение ставки возможно при предъявлении пенсионного удостоверения или при других условиях +0,25 п.п. для пенсионеров, +0,5 п.п. для владельцев зарплатной карты Автопролонгация невозможна Открытие вклада online возможно через банкомат или через интернет-банк Дата актуализации 12.02.2019 14:57

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.