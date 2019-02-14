Семейные традиции
Запсибкомбанк,
Запсибкомбанк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
6,16%
Сумма
от 1 000 ₽
Срок
730 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: ежемесячно
- капитализация
- льготное расторжение
- пополнение
- частичное снятие
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
131 ₽
Ставка
6,16%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|730 дней
|от 1 000 ₽
|6,16
- проценты начисляются по четырем периодам: 1-90 дней - 6,3%, 91-180 дней - 6,4%, 181-366 дней - 6,5%, 367-730 дней - 5,9% годовых;
- указана средняя годовая ставка за полный срок вклада;
- для пенсионеров минимальная сумма вклада - 1 рубль
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежемесячно на счёт банковской карты
- Капитализация
- ежемесячно по выбору клиента
- Лестничный вклад
- да
- Особые условия
-
- вклад с "лестничным" начислением процентов (до 6,5%)
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
- срок внесения пополнения
в течение первых 366 дней
- Частичное снятие
-
возможно, но есть ограничения:
- количество операций частичного снятия
одна расходная операция; до 50% от суммы вклада
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
до 90 дней - по ставке 0,001%, от 91 дня - проценты за полный месяц сохраняются
- Увеличение ставки
-
возможно
при предъявлении пенсионного удостоверения или при других условиях
+0,25 п.п. для пенсионеров, +0,5 п.п. для владельцев зарплатной карты
- Автопролонгация
- невозможна
- Открытие вклада online
- возможно через банкомат или через интернет-банк
- Дата актуализации
- 12.02.2019 14:57
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Семейные традиции» в 45 городах России
776
Справочная информация
ПАО «Западно-Сибирский коммерческий банк»
- Адрес
- 625000, г. Тюмень, ул. 8 Марта, д. 1
- ОГРН
- 1028900001460
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Тюмень
- Телефоны
-
8 800 100-50-05 — единая справочная служба(3452) 79-87-77
Специальные предложения
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