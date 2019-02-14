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Семейные традиции

Запсибкомбанк,

Запсибкомбанк вклад

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Валюта
RUB
Ставка
6,16%
Сумма
от 1 000 ₽
Срок
730 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежемесячно
  • капитализация
  • льготное расторжение
  • пополнение
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
131
Ставка
6,16%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
730 дней
от 1 000 ₽ 6,16
  • проценты начисляются по четырем периодам: 1-90 дней - 6,3%, 91-180 дней - 6,4%, 181-366 дней - 6,5%, 367-730 дней - 5,9% годовых;
  • указана средняя годовая ставка за полный срок вклада;
  • для пенсионеров минимальная сумма вклада - 1 рубль
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно на счёт банковской карты
Капитализация
ежемесячно по выбору клиента
Лестничный вклад
да
Особые условия
  • вклад с "лестничным" начислением процентов (до 6,5%)
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • срок внесения пополнения

в течение первых 366 дней

Частичное снятие
возможно, но есть ограничения:
  • количество операций частичного снятия

одна расходная операция; до 50% от суммы вклада

Досрочное расторжение
на льготных условиях

до 90 дней - по ставке 0,001%, от 91 дня - проценты за полный месяц сохраняются

Увеличение ставки
возможно при предъявлении пенсионного удостоверения или при других условиях

+0,25 п.п. для пенсионеров, +0,5 п.п. для владельцев зарплатной карты

Автопролонгация
невозможна
Открытие вклада online
возможно через банкомат или через интернет-банк
Дата актуализации
12.02.2019 14:57
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Семейные традиции» в 45 городах России
776
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Справочная информация
ПАО «Западно-Сибирский коммерческий банк»
Адрес
625000, г. Тюмень, ул. 8 Марта, д. 1
ОГРН
1028900001460
Отделения и банкоматы
в вашем городе Тюмень
Отделения 25
Банкоматы 127
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Телефоны
8 800 100-50-05 — единая справочная служба
(3452) 79-87-77

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