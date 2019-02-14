Доходный (в долларах/евро)
Тексбанк,
Тексбанк вкладВсе вклады банка
Валюта
USD EUR
Ставка
до 0,20%
Сумма
от 100 $
Срок
от 91 дня
Основные характеристики
- выплата процентов: ежемесячно
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
0 $
Ставка
0,2%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
- USD
- EUR
|91 день
|181 день
|367 дней
|от 100 $
|0,1
|0,1
|0,2
|от 5 000 $
|0,15
|0,15
|0,2
|91 день
|181 день
|367 дней
|от 100 €
|0,02
|0,03
|0,1
|от 5 000 €
|0,03
|0,04
|0,2
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежемесячно
- Капитализация
- нет
- Пополнение
- возможно
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Автопролонгация
- возможна
- Дата актуализации
- 21.01.2019 19:14
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Доходный (в долларах/евро)» в 4 городах России
369
Справочная информация
АО «Тексбанк»
- Адрес
- 369000, Карачаево-Черкесская Республика, г. Черкесск, ул. Кавказская, д. 99
- Сайт
- www.texbank.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Черкесск
- Телефоны
-
(8782) 21-22-23
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