Параметры вклада Выплата процентов ежегодно на текущий счёт, на счёт банковской карты или на счёт до востребования проценты выплачиваются в конце каждого расчетного периода (450 дней) Капитализация нет Лестничный вклад да Особые условия вклад с "лестничным начислением процентов" (до 8%) Пополнение нет Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение на льготных условиях сохранение процентов за полные расчетные периоды Автопролонгация невозможна Открытие вклада online возможно через интернет-банк Дата актуализации 25.01.2019 13:36

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.