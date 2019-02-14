Долгосрочный ТКБ
Транскапиталбанк,
Транскапиталбанк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
6,15%
Сумма
от 50 000 ₽
Срок
2250 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: ежегодно
- льготное расторжение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
18 939 ₽
Ставка
6,15%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|2250 дней
|от 50 000 ₽
|6,15
- пять периодов начисления процентов по 450 дней каждый: от 4 до 8%;
- указана средняя годовая процентная ставка за полный срок размещения депозита
Параметры вклада
- Выплата процентов
-
ежегодно
на текущий счёт, на счёт банковской карты или на счёт до востребования
проценты выплачиваются в конце каждого расчетного периода (450 дней)
- Капитализация
- нет
- Лестничный вклад
- да
- Особые условия
-
- вклад с "лестничным начислением процентов" (до 8%)
- Пополнение
- нет
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
сохранение процентов за полные расчетные периоды
- Автопролонгация
- невозможна
- Открытие вклада online
- возможно через интернет-банк
- Дата актуализации
- 25.01.2019 13:36
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Долгосрочный ТКБ» в 36 городах России
1 486
Справочная информация
ПАО «Транскапиталбанк»
- Адрес
- 109147, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 27/35
- Сайт
- www.tkbbank.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Москва
- Телефоны
-
8 800 700-93-10 — ипотека, вклады, кредиты, карты8 800 100-32-00 — общие вопросы(499) 922-24-48(495) 797-32-00
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