Вход

Долгосрочный ТКБ

Транскапиталбанк,

Транскапиталбанк вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
6,15%
Сумма
от 50 000 ₽
Срок
2250 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежегодно
  • льготное расторжение
Вклад
Доход
Мой доход
18 939
Ставка
6,15%

Измените параметры расчета

Детальный расчет
Заявка недоступна
Посмотрите вклады других банков с онлайн-заявкой.
Сравнить
Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
2250 дней
от 50 000 ₽ 6,15
  • пять периодов начисления процентов по 450 дней каждый: от 4 до 8%;
  • указана средняя годовая процентная ставка за полный срок размещения депозита
Параметры вклада
Выплата процентов
ежегодно на текущий счёт, на счёт банковской карты или на счёт до востребования
проценты выплачиваются в конце каждого расчетного периода (450 дней)
Капитализация
нет
Лестничный вклад
да
Особые условия
  • вклад с "лестничным начислением процентов" (до 8%)
Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях

сохранение процентов за полные расчетные периоды

Автопролонгация
невозможна
Открытие вклада online
возможно через интернет-банк
Дата актуализации
25.01.2019 13:36
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Долгосрочный ТКБ» в 36 городах России
1 486
Вернуться в поиск
Справочная информация
ПАО «Транскапиталбанк»
Адрес
109147, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 27/35
Сайт
www.tkbbank.ru
Отделения и банкоматы
в вашем городе Москва
Отделения 7
Банкоматы 28
посмотреть на карте
Телефоны
8 800 700-93-10 — ипотека, вклады, кредиты, карты
8 800 100-32-00 — общие вопросы
(499) 922-24-48
(495) 797-32-00

Специальные предложения по вкладам
Для посетителей Банки.ру

Все специальные предложения

Другие вклады банка

Название Макс. ставка, % Мин. сумма
ТКБ-Премиум Рантье 7,9 5 000 000 ₽ Посмотреть
ТКБ-Инвестиционный 7,9 100 000 ₽ Посмотреть
ТКБ-Онлайн Рантье 7,8 50 000 ₽ Посмотреть
ТКБ-Рантье 7,75 50 000 ₽ Посмотреть
Зима.Время роста 7,49 50 000 ₽ Посмотреть
ТКБ-Пенсионный 7,2 50 000 ₽ Посмотреть
ТКБ-Премиум Универсальный 7,15 5 000 000 ₽ Посмотреть
ТКБ-Онлайн Универсальный 7,05 50 000 ₽ Посмотреть
ТКБ-Универсальный 7 50 000 ₽ Посмотреть
Другие вклады

Виды вкладов

Популярные предложения

Другие предложения

Показать еще