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Акционный

Сургутнефтегазбанк,

Сургутнефтегазбанк вклад

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Валюта
RUB
Ставка
7,00%
Сумма
от 50 000 ₽
Срок
61 дня

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока
Вклад
Доход
Мой доход
585
Ставка
7%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
61 день
от 50 000 ₽ 7
Параметры вклада
Срок действия
с 01.02.2019 по 31.03.2019
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
нет
Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
невозможна
Открытие вклада online
возможно через банкомат или через интернет-банк
Дата актуализации
13.02.2019 16:24
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Акционный» в 11 городах России
606
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Справочная информация
АО «Сургутнефтегазбанк»
Адрес
628400, Ханты-Мансийский АО — Югра, г. Сургут, ул. Кукуевицкого, д. 19
ОГРН
1028600001792
Отделения и банкоматы
в вашем городе Сургут
Отделения 12
Банкоматы 84
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Телефоны
(3462) 39-88-88 — информационно-справочная служба

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