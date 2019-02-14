Акционный
Сургутнефтегазбанк,
Сургутнефтегазбанк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
7,00%
Сумма
от 50 000 ₽
Срок
61 дня
Основные характеристики
- выплата процентов: в конце срока
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
585 ₽
Ставка
7%
Измените параметры расчета
Заявка недоступна
Посмотрите вклады других банков с онлайн-заявкой.
Сравнить
Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|61 день
|от 50 000 ₽
|7
Параметры вклада
- Срок действия
- с 01.02.2019 по 31.03.2019
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- нет
- Пополнение
- нет
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Автопролонгация
- невозможна
- Открытие вклада online
- возможно через банкомат или через интернет-банк
- Дата актуализации
- 13.02.2019 16:24
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Акционный» в 11 городах России
606
Справочная информация
АО «Сургутнефтегазбанк»
- Адрес
- 628400, Ханты-Мансийский АО — Югра, г. Сургут, ул. Кукуевицкого, д. 19
- ОГРН
- 1028600001792
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Сургут
- Телефоны
-
(3462) 39-88-88 — информационно-справочная служба
Специальные предложения
по вкладам
Для посетителей Банки.ру
-
Локо-Банкдо 14% годовых по программе «Капитал в плюс»
Ставка в рублях 9% Срок 300 дней
-
Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
Ставка в рублях 7,4% Ставка в долларах 3,75%
-
Банк ЗенитЛьготные условия досрочного расторжения
Ставка в долларах 2,75% Срок 500 дней
Другие вклады банка
|Название
|Макс. ставка, %
|Мин. сумма
|Доходный
|5,05
|400 000 ₽
|Посмотреть
|Накопительный
|4,6
|400 000 ₽
|Посмотреть
|Удобный
|4,3
|400 000 ₽
|Посмотреть
|Классика
|0,7
|1 $
|Посмотреть
|Универсальный
|0,01
|10 £
|Посмотреть
Виды вкладов
Популярные предложения
Показать еще Свернуть