Параметры вклада Срок действия с 01.10.2018 по 31.03.2019 Выплата процентов в конце срока Капитализация нет Пополнение нет Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение на льготных условиях с 91 по 180-й день - 5,5%;

с 181 по 249-й день - 6% годовых Автопролонгация невозможна Дата актуализации 11.02.2019 16:54

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.