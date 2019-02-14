Юбилейный
Северный Народный Банк,
Северный Народный Банк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
6,25%
Сумма
от 25 000 ₽
Срок
250 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: в конце срока
- льготное расторжение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
1 070 ₽
Ставка
6,25%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|250 дней
|от 25 000 ₽
|6,25
Параметры вклада
- Срок действия
- с 01.10.2018 по 31.03.2019
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- нет
- Пополнение
- нет
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
- с 91 по 180-й день - 5,5%;
- с 181 по 249-й день - 6% годовых
- Автопролонгация
- невозможна
- Дата актуализации
- 11.02.2019 16:54
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Юбилейный» в 5 городах России
406
Справочная информация
ПАО «Акционерный коммерческий банк «Северный Народный Банк»
- Адрес
- 167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 68
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Сыктывкар
- Телефоны
-
(8212) 44-53-64
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