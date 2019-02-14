Инвестиционный
Экономбанк,
Экономбанк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
до 8,50%
Сумма
от 30 000 ₽
Срок
от 182 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: в конце срока
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
1 272 ₽
Ставка
8,5%
Измените параметры расчета
Заявка недоступна
Посмотрите вклады других банков с онлайн-заявкой.
Сравнить
Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|6 мес.
|12 мес.
|от 30 000 ₽
|8,5
|8
- максимальная сумма одного вклада (без учета зачисленных процентов) - не более двукратной суммы страховой премии по договору Инвестиционного страхования жизни "Капитал в ПЛЮС" ООО "АльфаСтрахование - Жизнь", оформленного одновременно с договором вклада;
- количество открываемых вкладов одному клиенту не ограничено
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- нет
- Специальный вклад
- инвестиционный
- Особые условия
-
- открытие вклада возможно при условии одновременного оформления договора Инвестиционного страхования жизни "Капитал в ПЛЮС" ООО "АльфаСтрахование - Жизнь"
- Пополнение
- нет
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Автопролонгация
- невозможна
- Дата актуализации
- 11.02.2019 16:17
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Инвестиционный» в 10 городах России
1 269
Справочная информация
АО «Акционерно-коммерческий банк реконструкции и развития «Экономбанк»
- Адрес
- 410031, г. Саратов, ул. Радищева, д. 28
- ОГРН
- 1026400002067
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Саратов
- Телефоны
-
8 800 100-13-19 — единая справочная служба
Специальные предложения
по вкладам
Для посетителей Банки.ру
-
Локо-Банкдо 14% годовых по программе «Капитал в плюс»
Ставка в рублях 9% Срок 300 дней
-
Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
Ставка в рублях 7,4% Ставка в долларах 3,75%
-
Банк ЗенитЛьготные условия досрочного расторжения
Ставка в долларах 2,75% Срок 500 дней
Другие вклады банка
|Название
|Макс. ставка, %
|Мин. сумма
|Классический
|7,3
|10 000 ₽
|Посмотреть
|Привилегированный
|6,35
|10 000 ₽
|Посмотреть
|Особенный
|5,57
|100 000 ₽
|Посмотреть
|Универсальный
|5
|1 000 ₽
|Посмотреть
|Депозит
|1,5
|10 000 $
|Посмотреть
Виды вкладов
Популярные предложения
Показать еще Свернуть