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Инвестиционный

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Валюта
RUB
Ставка
до 8,50%
Сумма
от 30 000 ₽
Срок
от 182 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока
Вклад
Доход
Мой доход
1 272
Ставка
8,5%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
6 мес. 12 мес.
от 30 000 ₽ 8,5 8
  • максимальная сумма одного вклада (без учета зачисленных процентов) - не более двукратной суммы страховой премии по договору Инвестиционного страхования жизни "Капитал в ПЛЮС" ООО "АльфаСтрахование - Жизнь", оформленного одновременно с договором вклада;
  • количество открываемых вкладов одному клиенту не ограничено
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
нет
Специальный вклад
инвестиционный
Особые условия
  • открытие вклада возможно при условии одновременного оформления договора Инвестиционного страхования жизни "Капитал в ПЛЮС" ООО "АльфаСтрахование - Жизнь"
Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
невозможна
Дата актуализации
11.02.2019 16:17
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Инвестиционный» в 10 городах России
1 269
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Справочная информация
АО «Акционерно-коммерческий банк реконструкции и развития «Экономбанк»
Адрес
410031, г. Саратов, ул. Радищева, д. 28
ОГРН
1026400002067
Отделения и банкоматы
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Отделения 16
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Телефоны
8 800 100-13-19 — единая справочная служба

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