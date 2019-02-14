Параметры вклада Выплата процентов ежеквартально на текущий счёт * при открытии вклада одновременно открывается текущий счет для зачисления процентов на банковские карты платежных систем "Мир", "MasterCard Worldwide" Капитализация нет Особые условия вклад открывается через интернет-банк Пополнение возможно, но есть ограничения: срок внесения пополнения в течение 120 дней со дня открытия Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение на льготных условиях выплаченные проценты сохраняются Автопролонгация невозможна Открытие вклада online возможно через интернет-банк Дата актуализации 23.01.2019 16:05

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.