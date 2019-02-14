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Максимальный доход +

Русский Стандарт,

Русский Стандарт вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
до 7,50%
Сумма
от 30 000 ₽
Срок
370 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока
Вклад
Доход
Мой доход
76 000
Ставка
7,5%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
370 дней
от 30 000 ₽ 7
от 1 000 000 ₽ 7,5

при открытии вклада онлайн минимальная сумма - 10 000 рублей

Параметры вклада
Срок действия
с 11.10.2018
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
нет
Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
возможна не более 1 раз
Открытие вклада online
возможно через интернет-банк или через мобильный банк
Дата актуализации
11.02.2019 13:26
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Максимальный доход +» в 85 городах России
17 589
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Справочная информация
АО «Банк Русский Стандарт»
Адрес
105187, г. Москва, ул. Ткацкая, д. 36
Сайт
www.rsb.ru
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Телефоны
(495) 748-07-48

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