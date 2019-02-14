Максимальный доход +
Русский Стандарт,
Русский Стандарт вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
до 7,50%
Сумма
от 30 000 ₽
Срок
370 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: в конце срока
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
76 000 ₽
Ставка
7,5%
Измените параметры расчета
Заявка недоступна
Посмотрите вклады других банков с онлайн-заявкой.
Сравнить
Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|370 дней
|от 30 000 ₽
|7
|от 1 000 000 ₽
|7,5
при открытии вклада онлайн минимальная сумма - 10 000 рублей
Параметры вклада
- Срок действия
- с 11.10.2018
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- нет
- Пополнение
- нет
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Автопролонгация
- возможна не более 1 раз
- Открытие вклада online
- возможно через интернет-банк или через мобильный банк
- Дата актуализации
- 11.02.2019 13:26
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Максимальный доход +» в 85 городах России
17 589
Справочная информация
АО «Банк Русский Стандарт»
- Адрес
- 105187, г. Москва, ул. Ткацкая, д. 36
- Сайт
- www.rsb.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Москва
- Телефоны
-
(495) 748-07-48
Специальные предложения
по вкладам
Для посетителей Банки.ру
-
Банк ЗенитБазовая ставка 7,75% + 0,25 п.п. к ставке по промокоду
Ставка в рублях 8% Срок 500 дней
-
Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
Ставка в рублях 7,4% Ставка в долларах 3,75%
-
Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
Ставка в рублях 8,3% Ставка в долларах 4,05%
Другие вклады банка
|Название
|Макс. ставка, %
|Мин. сумма
|Пенсионный!
|7,5
|10 000 ₽
|Посмотреть
|Максимальный доход
|7
|30 000 ₽
|Посмотреть
|Пополняемый доход
|6,5
|30 000 ₽
|Посмотреть
|Ежемесячный доход
|6,25
|30 000 ₽
|Посмотреть
|Универсальный
|6
|30 000 ₽
|Посмотреть
Виды вкладов
Популярные предложения
Показать еще Свернуть