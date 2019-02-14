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Специальный

ОТП Банк,

ОТП Банк вклад

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Валюта
RUB
Ставка
7,60%
Сумма
от 30 000 ₽
Срок
366 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
2 285
Ставка
7,6%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
366 дней
от 30 000 ₽ до 10 000 000 ₽ 7,6

общая сумма вкладов, открытых на одно лицо, не может превышать максимальную сумму вклада

Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
нет
Особые условия
  • открытие вклада доступно клиентам, оформившим и получившим банковскую карту по тарифам «Твой выбор-Сбережения» и «Можно все»
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • срок внесения пополнения

в первые 60 дней срока вклада

Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
возможна
на условиях вклада «Максимальный» на 366 дней
Дата актуализации
13.02.2019 16:43
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Специальный» в 112 городах России
8 281
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Справочная информация
АО «ОТП Банк»
Адрес
125171, г. Москва, Ленинградское ш., д. 16а, стр. 1
Сайт
www.otpbank.ru
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Телефоны
8 800 100-55-55 — единая справочная служба

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