Параметры вклада Выплата процентов в конце срока Капитализация нет Особые условия открытие вклада доступно клиентам, оформившим и получившим банковскую карту по тарифам «Твой выбор-Сбережения» и «Можно все» Пополнение возможно, но есть ограничения: срок внесения пополнения в первые 60 дней срока вклада Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение по ставке до востребования Автопролонгация возможна на условиях вклада «Максимальный» на 366 дней Дата актуализации 13.02.2019 16:43

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.