до 182 дней - по ставке "До востребования", со 182 дня - в размере 0,6 ставки, установленной по вкладу
Увеличение ставки
возможно
при увеличении суммы
Автопролонгация
возможна
Дата актуализации
24.01.2019 14:37
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.