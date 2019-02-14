Вход

Доходный

Пересвет,

Пересвет вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 6,25%
Сумма
от 30 000 ₽
Срок
от 32 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежемесячно
  • капитализация
  • льготное расторжение
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
22 224
Ставка
6,25%

Измените параметры расчета

Детальный расчет
Заявка недоступна
Посмотрите вклады других банков с онлайн-заявкой.
Сравнить
Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
  • EUR
от 32 до 91 дня от 92 до 182 дней от 183 до 369 дней от 370 до 544 дней от 545 до 732 дней
от 30 000 ₽ 4,95 5,95 6,05 5,95 5,75
от 100 000 ₽ 5,05 6,05 6,15 6,05 5,85
от 700 000 ₽ 5,15 6,15 6,25 6,15 5,95
от 1 500 000 ₽ 5,15 6,15 6,25 6,15 5,95
от 32 до 91 дня от 92 до 182 дней от 183 до 369 дней от 370 до 544 дней от 545 до 732 дней
от 500 $ 0,2 0,9 1,5 1,5 1,4
от 3 000 $ 0,2 1 1,6 1,6 1,5
от 15 000 $ 0,3 1,1 1,7 1,7 1,6
от 30 000 $ 0,3 1,2 1,8 1,8 1,7
от 32 до 91 дня от 92 до 182 дней от 183 до 369 дней от 370 до 544 дней от 545 до 732 дней
от 500 € 0,01 0,01 0,01 0,18 0,18
от 3 000 € 0,01 0,01 0,01 0,19 0,19
от 15 000 € 0,01 0,01 0,01 0,2 0,2
от 30 000 € 0,01 0,01 0,01 0,21 0,21
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно на текущий счёт
Капитализация
ежемесячно по выбору клиента
Пополнение
возможно
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях

до 182 дней - по ставке "До востребования", со 182 дня - в размере 0,6 ставки, установленной по вкладу

Увеличение ставки
возможно при увеличении суммы
Автопролонгация
возможна
Дата актуализации
24.01.2019 14:37
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Доходный» в 1 городе России
440
Вернуться в поиск
Справочная информация
ПАО «Акционерный коммерческий банк «Пересвет»
Адрес
119049, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 10, корп. 2
ОГРН
1027739250285
Отделения и банкоматы
в вашем городе Москва
Отделения 2
Банкоматы 0
посмотреть на карте
Телефоны
(495) 974-04-09

Специальные предложения по вкладам
Для посетителей Банки.ру

Все специальные предложения

Другие вклады банка

Название Макс. ставка, % Мин. сумма
Стабильный Премиум 7,15 500 000 000 ₽ Посмотреть
Доходный Премиум 6,75 500 000 000 ₽ Посмотреть
Стабильный 6,75 700 000 ₽ Посмотреть
Комфортный Премиум 6,45 500 000 000 ₽ Посмотреть
Комфортный 5,85 700 000 ₽ Посмотреть
Другие вклады

Виды вкладов

Популярные предложения

Другие предложения

Показать еще