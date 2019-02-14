Параметры вклада Выплата процентов ежемесячно на текущий счёт Капитализация ежемесячно по выбору клиента Пополнение возможно Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение на льготных условиях до 182 дней - по ставке "До востребования", со 182 дня - в размере 0,6 ставки, установленной по вкладу Увеличение ставки возможно при увеличении суммы Автопролонгация возможна Дата актуализации 24.01.2019 14:37

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.