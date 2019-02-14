Вход

Комфортный

Пересвет,

Пересвет вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 5,85%
Сумма
от 30 000 ₽
Срок
от 182 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежемесячно
  • капитализация
  • пополнение
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
20 669
Ставка
5,85%

Измените параметры расчета

Детальный расчет
Заявка недоступна
Посмотрите вклады других банков с онлайн-заявкой.
Сравнить
Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
  • EUR
182 дня 370 дней 545 дней 732 дня
от 30 000 ₽ 5,65 5,45 5,25 5,05
от 100 000 ₽ 5,75 5,55 5,35 5,15
от 700 000 ₽ 5,85 5,65 5,45 5,25
от 1 500 000 ₽ 5,85 5,65 5,45 5,25
182 дня 370 дней 545 дней 732 дня
от 500 $ 0,8 1,4 1,4 1,3
от 3 000 $ 0,9 1,5 1,5 1,4
от 15 000 $ 1 1,6 1,6 1,5
от 30 000 $ 1 1,6 1,6 1,5
182 дня 370 дней 545 дней 732 дня
от 500 € 0,01 0,15 0,15 0,15
от 3 000 € 0,01 0,16 0,16 0,16
от 15 000 € 0,01 0,17 0,17 0,17
от 30 000 € 0,01 0,18 0,18 0,18
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно на текущий счёт
Капитализация
ежемесячно по выбору клиента
Пополнение
возможно
Частичное снятие
возможно

при переходе суммы вклада в результате расходных операций в иную суммовую градацию, в соответствии с ней устанавливается новая процентная ставка

Минимальный неснижаемый остаток
равен минимальной сумме вклада
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Увеличение ставки
возможно при увеличении суммы
Автопролонгация
возможна
Дата актуализации
24.01.2019 14:38
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Комфортный» в 1 городе России
388
Вернуться в поиск
Справочная информация
ПАО «Акционерный коммерческий банк «Пересвет»
Адрес
119049, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 10, корп. 2
Отделения и банкоматы
в вашем городе Москва
Отделения 2
Банкоматы 0
посмотреть на карте
Телефоны
(495) 974-04-09

Специальные предложения по вкладам
Для посетителей Банки.ру

Все специальные предложения

Другие вклады банка

Название Макс. ставка, % Мин. сумма
Стабильный Премиум 7,15 500 000 000 ₽ Посмотреть
Доходный Премиум 6,75 500 000 000 ₽ Посмотреть
Стабильный 6,75 700 000 ₽ Посмотреть
Комфортный Премиум 6,45 500 000 000 ₽ Посмотреть
Доходный 6,25 700 000 ₽ Посмотреть
Другие вклады

Виды вкладов

Популярные предложения

Другие предложения

Показать еще