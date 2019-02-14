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Доходный Премиум

Пересвет,

Пересвет вклад

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Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 6,75%
Сумма
от 3 000 000 ₽
Срок
370 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежемесячно
  • капитализация
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
35 295 223
Ставка
6,75%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
  • EUR
370 дней
от 3 000 000 ₽ 6,55
от 15 000 000 ₽ 6,6
от 60 000 000 ₽ 6,65
от 150 000 000 ₽ 6,7
от 500 000 000 ₽ 6,75
370 дней
от 50 000 $ 2,1
от 150 000 $ 2,2
от 1 500 000 $ 2,2
370 дней
от 50 000 € 0,22
от 150 000 € 0,22
от 1 500 000 € 0,22
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно на текущий счёт
Капитализация
ежемесячно по выбору клиента
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • срок внесения пополнения

не позднее 30 дней до окончания срока вклада

Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
возможна
Дата актуализации
24.01.2019 14:53
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Доходный Премиум» в 1 городе России
391
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Справочная информация
ПАО «Акционерный коммерческий банк «Пересвет»
Адрес
119049, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 10, корп. 2
Отделения и банкоматы
в вашем городе Москва
Отделения 2
Банкоматы 0
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Телефоны
(495) 974-04-09

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