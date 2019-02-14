Комфортный Премиум
Пересвет,
Пересвет вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 6,45%
Сумма
от 3 000 000 ₽
Срок
от 182 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: ежемесячно
- капитализация
- льготное расторжение
- пополнение
- частичное снятие
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
33 679 177 ₽
Ставка
6,45%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
- RUB
- USD
- EUR
|182 дня
|370 дней
|от 3 000 000 ₽
|6,05
|6,05
|от 15 000 000 ₽
|6,1
|6,3
|от 60 000 000 ₽
|6,15
|6,35
|от 150 000 000 ₽
|6,2
|6,4
|от 500 000 000 ₽
|6,25
|6,45
|182 дня
|370 дней
|от 50 000 $
|1,3
|2
|от 150 000 $
|1,4
|2,1
|от 1 500 000 $
|1,4
|2,1
|182 дня
|370 дней
|от 50 000 €
|0,01
|0,21
|от 150 000 €
|0,01
|0,21
|от 1 500 000 €
|0,01
|0,21
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежемесячно на текущий счёт
- Капитализация
- ежемесячно по выбору клиента
- Пополнение
- возможно
- Частичное снятие
-
возможно
при переходе суммы вклада в результате расходных операций в иную суммовую градацию, в соответствии с ней устанавливается новая процентная ставка
- Минимальный неснижаемый остаток
- равен минимальной сумме вклада
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
по вкладам сроком 370 дней: до 182 дней - по ставке "До востребования", со 182 дня - в размере ставки, установленной по вкладу на срок 182 дня
- Увеличение ставки
- возможно при увеличении суммы
- Автопролонгация
- возможна
- Дата актуализации
- 24.01.2019 14:55
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Комфортный Премиум» в 1 городе России
373
Справочная информация
ПАО «Акционерный коммерческий банк «Пересвет»
- Адрес
- 119049, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 10, корп. 2
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Москва
- Телефоны
-
(495) 974-04-09
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