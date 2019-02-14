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Комфортный Премиум

Пересвет,

Пересвет вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 6,45%
Сумма
от 3 000 000 ₽
Срок
от 182 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежемесячно
  • капитализация
  • льготное расторжение
  • пополнение
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
33 679 177
Ставка
6,45%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
  • EUR
182 дня 370 дней
от 3 000 000 ₽ 6,05 6,05
от 15 000 000 ₽ 6,1 6,3
от 60 000 000 ₽ 6,15 6,35
от 150 000 000 ₽ 6,2 6,4
от 500 000 000 ₽ 6,25 6,45
182 дня 370 дней
от 50 000 $ 1,3 2
от 150 000 $ 1,4 2,1
от 1 500 000 $ 1,4 2,1
182 дня 370 дней
от 50 000 € 0,01 0,21
от 150 000 € 0,01 0,21
от 1 500 000 € 0,01 0,21
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно на текущий счёт
Капитализация
ежемесячно по выбору клиента
Пополнение
возможно
Частичное снятие
возможно

при переходе суммы вклада в результате расходных операций в иную суммовую градацию, в соответствии с ней устанавливается новая процентная ставка

Минимальный неснижаемый остаток
равен минимальной сумме вклада
Досрочное расторжение
на льготных условиях

по вкладам сроком 370 дней: до 182 дней - по ставке "До востребования", со 182 дня - в размере ставки, установленной по вкладу на срок 182 дня

Увеличение ставки
возможно при увеличении суммы
Автопролонгация
возможна
Дата актуализации
24.01.2019 14:55
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Комфортный Премиум» в 1 городе России
373
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Справочная информация
ПАО «Акционерный коммерческий банк «Пересвет»
Адрес
119049, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 10, корп. 2
Отделения и банкоматы
в вашем городе Москва
Отделения 2
Банкоматы 0
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Телефоны
(495) 974-04-09

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