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Срочный 370

Акибанк,

Акибанк вклад

Все вклады банка
Валюта
USD EUR
Ставка
1,20%
Сумма
от 5 000 $
Срок
370 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока
Вклад
Доход
Мой доход
61 $
Ставка
1,2%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • USD
  • EUR
370 дней
от 5 000 $ 1,2
370 дней
от 2 000 € 0,1
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
нет
Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
возможна
Дата актуализации
31.01.2019 15:16
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Срочный 370» в 8 городах России
10 202
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Справочная информация
ПАО «Акционерный коммерческий ипотечный банк «Акибанк»
Адрес
423818, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, <nobr>пр-т</nobr> Мира, д. 88а
Отделения и банкоматы
в вашем городе Набережные Челны
Отделения 8
Банкоматы 17
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Телефоны
8 800 100-25-42 — единая справочная служба

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Название Макс. ставка, % Мин. сумма
Максимум (со страхованием) 7,5 100 000 ₽ Посмотреть
Онлайн 7,25 1 000 ₽ Посмотреть
Максимум (без страхования) 7 100 000 ₽ Посмотреть
Пенсия 7 100 000 ₽ Посмотреть
Пенсионный - 367 7 100 000 ₽ Посмотреть
Накопительный 6,65 1 000 000 ₽ Посмотреть
Пенсионный - cтандарт 6,56 100 000 ₽ Посмотреть
С частичным изъятием! 6,25 1 000 000 ₽ Посмотреть
С частичным изъятием+ 0,85 10 000 $ Посмотреть
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