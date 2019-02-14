Золотой
Азиатско-Тихоокеанский Банк,
Азиатско-Тихоокеанский Банк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
7,70%
Сумма
от 50 000 ₽
Срок
182 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: в конце срока
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
1 920 ₽
Ставка
7,7%
Измените параметры расчета
Заявка недоступна
Посмотрите вклады других банков с онлайн-заявкой.
Сравнить
Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|182 дня
|от 50 000 ₽
|7,7
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- нет
- Пополнение
- нет
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
-
по ставке до востребования
в течение основного срока хранения вклада - по ставке "Личный счет", после пролонгированного срока - в соответствии с условиями досрочного расторжении по вкладу "Сохрани" с минимальной суммой от 5 000 рублей
- Автопролонгация
-
возможна
на условиях вклада "Сохрани" на тот же срок с минимальной суммой от 5 000 рублей
- Открытие вклада online
- возможно через интернет-банк
- Дата актуализации
- 07.02.2019 16:23
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Золотой» в 108 городах России
14 622
Справочная информация
ПАО «Азиатско-Тихоокеанский Банк»
- Адрес
- 675000, Амурская обл., г. Благовещенск, ул. Амурская, д. 225
- ОГРН
- 1022800000079
- Сайт
- www.atb.su
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Благовещенск
- Телефоны
-
8 800 775-88-88 — единая справочная служба
Специальные предложения
по вкладам
Для посетителей Банки.ру
-
Локо-Банкдо 14% годовых по программе «Капитал в плюс»
Ставка в рублях 9% Срок 300 дней
-
Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
Ставка в рублях 7,4% Ставка в долларах 3,75%
-
Банк ЗенитЛьготные условия досрочного расторжения
Ставка в долларах 2,75% Срок 500 дней
Другие вклады банка
|Название
|Макс. ставка, %
|Мин. сумма
|Будущее (от 20% в НСЖ)
|8,8
|125 000 ₽
|Посмотреть
|Инвестиционный (60% и более от суммы ИСЖ)
|8,8
|167 000 ₽
|Посмотреть
|Будущее (от 10% в НСЖ)
|8,7
|250 000 ₽
|Посмотреть
|Инвестиционный (50% и более от суммы ИСЖ)
|8,7
|200 000 ₽
|Посмотреть
|Инвестиционный (30% и более от суммы ИСЖ)
|8,6
|334 000 ₽
|Посмотреть
|Копилка!
|7,5
|1 500 000 ₽
|Посмотреть
|Сохрани
|7,2
|1 500 000 ₽
|Посмотреть
|Накопи
|6,8
|1 500 000 ₽
|Посмотреть
|Управляй
|6
|1 000 ₽
|Посмотреть
Виды вкладов
Популярные предложения
Показать еще Свернуть