Параметры вклада Выплата процентов в конце срока Капитализация нет Пополнение нет Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение по ставке до востребования в течение основного срока хранения вклада - по ставке "Личный счет", после пролонгированного срока - в соответствии с условиями досрочного расторжении по вкладу "Сохрани" с минимальной суммой от 5 000 рублей Автопролонгация возможна на условиях вклада "Сохрани" на тот же срок с минимальной суммой от 5 000 рублей Открытие вклада online возможно через интернет-банк Дата актуализации 07.02.2019 16:23

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.