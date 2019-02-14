Параметры вклада Выплата процентов в конце срока на текущий счёт или на счёт банковской карты Капитализация нет Пополнение возможно, но есть ограничения: минимальная сумма

срок хранения вклада 10 000 долларов;

прекращается за 60 дней до окончания срока вклада Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение на льготных условиях свыше 60 дней, проценты начисляются по ставке, действующей на дату открытия вклада Автопролонгация невозможна Дата актуализации 21.01.2019 15:32

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.