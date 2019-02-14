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Премиальный Плюс

РФИ Банк,

РФИ Банк вклад

Все вклады банка
Валюта
USD
Ставка
1,75%
Сумма
от 500 000 $
Срок
181 дня

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока
  • льготное расторжение
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
4 339 $
Ставка
1,75%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
181 день
от 500 000 $ 1,75
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока на текущий счёт или на счёт банковской карты
Капитализация
нет
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • минимальная сумма
  • срок хранения вклада
  • 10 000 долларов;
  • прекращается за 60 дней до окончания срока вклада
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях

свыше 60 дней, проценты начисляются по ставке, действующей на дату открытия вклада

Автопролонгация
невозможна
Дата актуализации
21.01.2019 15:32
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Премиальный Плюс» в 1 городе России
393
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Справочная информация
АО «Банк «Резервные финансы и инвестиции»
Адрес
105082, г. Москва, Переведеновский пер., д. 13, стр. 4
Сайт
www.rfibank.ru
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Телефоны
(495) 276-08-00 — единый справочный номер
(499) 922-21-44

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