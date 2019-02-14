С частичным изъятием+
Акибанк,
Акибанк вкладВсе вклады банка
Валюта
USD EUR
Ставка
до 0,85%
Сумма
от 150 $
Срок
186 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: ежемесячно
- льготное расторжение
- пополнение
- частичное снятие
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
43 $
Ставка
0,85%
Измените параметры расчета
Заявка недоступна
Посмотрите вклады других банков с онлайн-заявкой.
Сравнить
Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
- USD
- EUR
|186 дней
|от 150 $
|0,15
|от 1 500 $
|0,4
|от 5 000 $
|0,65
|от 10 000 $
|0,85
|186 дней
|от 150 €
|0,05
|от 1 500 €
|0,1
|от 5 000 €
|0,1
|от 10 000 €
|0,1
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежемесячно
- Капитализация
- нет
- Пополнение
- возможно
- Частичное снятие
-
возможно, но есть ограничения:
- количество операций частичного снятия
- совокупная сумма снятий - не более 20% от первоначальной суммы вклада;
- допускается один раз в 31 день
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
сохранение процентов за полные 62 дня
- Автопролонгация
- возможна
- Дата актуализации
- 31.01.2019 15:16
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «С частичным изъятием+» в 8 городах России
12 189
Справочная информация
ПАО «Акционерный коммерческий ипотечный банк «Акибанк»
- Адрес
- 423818, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, <nobr>пр-т</nobr> Мира, д. 88а
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Набережные Челны
- Телефоны
-
8 800 100-25-42 — единая справочная служба
Специальные предложения
по вкладам
Для посетителей Банки.ру
-
Банк ЗенитЛьготные условия досрочного расторжения
Ставка в рублях 7,75% Срок 500 дней
-
Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
Ставка в рублях 8,3% Ставка в долларах 4,05%
-
Банк ДОМ.РФБазовая ставка 7,5% + 0,1 п.п. к ставке по промокоду
Ставка в рублях 7,6% Срок от 395 дней
Другие вклады банка
|Название
|Макс. ставка, %
|Мин. сумма
|Максимум (со страхованием)
|7,5
|100 000 ₽
|Посмотреть
|Онлайн
|7,25
|1 000 ₽
|Посмотреть
|Максимум (без страхования)
|7
|100 000 ₽
|Посмотреть
|Пенсия
|7
|100 000 ₽
|Посмотреть
|Пенсионный - 367
|7
|100 000 ₽
|Посмотреть
|Накопительный
|6,65
|1 000 000 ₽
|Посмотреть
|Пенсионный - cтандарт
|6,56
|100 000 ₽
|Посмотреть
|С частичным изъятием!
|6,25
|1 000 000 ₽
|Посмотреть
|Срочный 370
|1,2
|5 000 $
|Посмотреть
Виды вкладов
Популярные предложения
Показать еще Свернуть