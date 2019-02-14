Сладкий процент
Московский Областной Банк,
Московский Областной Банк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
до 7,85%
Сумма
от 50 000 ₽
Срок
375 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: ежемесячно
- капитализация
- льготное расторжение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
836 782 ₽
Ставка
7,85%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|375 дней
|от 50 000 ₽
|7,65
|от 10 000 000 ₽
|7,85
- три периода начисления процентов, каждый период 125 дней;
- для суммы от 50 000 рублей - 7,95%,7,65% и 7,35%;
- для суммы от 10 000 000 рублей - 8,15%, 7,85% и 7,55%;
- указаны средние годовые процентные ставки за полный срок размещения депозита
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежемесячно на текущий счёт
- Капитализация
- ежемесячно по выбору клиента
- Лестничный вклад
- да
- Особые условия
-
- вклад с "лестничным" начислением процентов (до 8,15%)
- Пополнение
- нет
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
за каждый полный период - 100% от ставки договора
- Автопролонгация
- возможна
- Дата актуализации
- 23.01.2019 14:53
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Сладкий процент» в 41 городе России
23 360
Справочная информация
ПАО «Московский Областной Банк»
- Адрес
- 107023, г. Москва, ул. Большая Семеновская, д. 32, стр. 1
- ОГРН
- 1107711000022
- Сайт
- www.mosoblbank.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Москва
- Телефоны
-
8 800 200-14-15 — единая справочная служба
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