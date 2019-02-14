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Сладкий процент

Московский Областной Банк,

Московский Областной Банк вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
до 7,85%
Сумма
от 50 000 ₽
Срок
375 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежемесячно
  • капитализация
  • льготное расторжение
Вклад
Доход
Мой доход
836 782
Ставка
7,85%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
375 дней
от 50 000 ₽ 7,65
от 10 000 000 ₽ 7,85
  • три периода начисления процентов, каждый период 125 дней;
  • для суммы от 50 000 рублей - 7,95%,7,65% и 7,35%;
  • для суммы от 10 000 000 рублей - 8,15%, 7,85% и 7,55%;
  • указаны средние годовые процентные ставки за полный срок размещения депозита
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно на текущий счёт
Капитализация
ежемесячно по выбору клиента
Лестничный вклад
да
Особые условия
  • вклад с "лестничным" начислением процентов (до 8,15%)
Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях

за каждый полный период - 100% от ставки договора

Автопролонгация
возможна
Дата актуализации
23.01.2019 14:53
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Сладкий процент» в 41 городе России
23 360
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Справочная информация
ПАО «Московский Областной Банк»
Адрес
107023, г. Москва, ул. Большая Семеновская, д. 32, стр. 1
ОГРН
1107711000022
Сайт
www.mosoblbank.ru
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Телефоны
8 800 200-14-15 — единая справочная служба

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