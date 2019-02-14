Доходный
Майкопбанк,
Майкопбанк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
7,15%
Сумма
от 20 000 ₽
Срок
380 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: ежемесячно
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
1 488 ₽
Ставка
7,15%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|380 дней
|от 20 000 ₽
|7,15
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежемесячно на счёт до востребования
- Капитализация
- нет
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
- минимальная сумма
- срок внесения пополнения
- 20 000 рублей;
- в течение первых 60 календарных дней срока действия вклада
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Автопролонгация
- невозможна
- Дата актуализации
- 11.02.2019 16:09
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Доходный» в 2 городах России
444
Справочная информация
АО «Майкопбанк»
- Адрес
- 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Пионерская, д. 276
- ОГРН
- 1020100002394
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Майкоп
- Телефоны
-
(8772) 52-56-30
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