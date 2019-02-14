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Осенний

ГринКомБанк,

ГринКомБанк вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
6,50%
Сумма
от 1 ₽
Срок
200 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежемесячно
Вклад
Доход
Мой доход
0
Ставка
6,5%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
200 дней
от 1 ₽ 6,5
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно
Капитализация
нет
Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
невозможна
Дата актуализации
30.01.2019 14:20
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Осенний» в 4 городах России
337
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Справочная информация
АО «ГринКомБанк»
Адрес
664007, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Франк-Каменецкого, д. 8
ОГРН
1023800000190
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Банкоматы 1
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Телефоны
(3952) 25-51-96

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