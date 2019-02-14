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Максимальный доход

БайкалИнвестБанк,

БайкалИнвестБанк вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 7,75%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
от 95 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока
Вклад
Доход
Мой доход
785
Ставка
7,75%

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Детальный расчет
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
  • EUR
95 дней 185 дней 370 дней
от 10 000 ₽ 7 7,5 7,75
95 дней 185 дней 370 дней
от 200 $ 1,6 1,8 2
95 дней 185 дней 370 дней
от 200 € 0,15 0,25 0,25
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
нет
Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Увеличение ставки
возможно при предъявлении пенсионного удостоверения

+0,25 п.п.

Автопролонгация
возможна
Дата актуализации
12.02.2019 11:37
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Максимальный доход» в 8 городах России
7 677
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Справочная информация
АО «БайкалИнвестБанк»
Адрес
664007, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Октябрьской революции, д. 5
ОГРН
1023800000124
Сайт
www.baikalinvestbank.ru
Отделения и банкоматы
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Телефоны
8 800 770-79-20
(3952) 25-88-00

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