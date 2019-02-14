Столичный
Солид Банк,
Солид Банк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
7,70%
Сумма
от 50 000 ₽
Срок
365 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: ежемесячно
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
3 849 ₽
Ставка
7,7%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|365 дней
|от 50 000 ₽
|7,7
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежемесячно на текущий счёт, на счёт банковской карты или на счёт до востребования
- Капитализация
- нет
- Специальный вклад
- для своих
- Особые условия
-
- вклад может быть открыт только клиентам, имеющим вклад в Солид Банке, истекающий по сроку в 2018 году (но не ранее вступления в действие настоящих условий), при условии его истребования по окончании срока вклада
- Пополнение
- нет
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Автопролонгация
- возможна
- Дата актуализации
- 11.02.2019 15:52
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Столичный» в 2 городах России
3 090
Справочная информация
АО «Солид Банк»
- Адрес
- 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Адмирала Фокина, д. 25
- ОГРН
- 1024100000121
- Сайт
- www.solidbank.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Владивосток
- Телефоны
-
(423) 226-57-22
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