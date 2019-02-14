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Столичный

Солид Банк,

Солид Банк вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
7,70%
Сумма
от 50 000 ₽
Срок
365 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежемесячно
Вклад
Доход
Мой доход
3 849
Ставка
7,7%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
365 дней
от 50 000 ₽ 7,7
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно на текущий счёт, на счёт банковской карты или на счёт до востребования
Капитализация
нет
Специальный вклад
для своих
Особые условия
  • вклад может быть открыт только клиентам, имеющим вклад в Солид Банке, истекающий по сроку в 2018 году (но не ранее вступления в действие настоящих условий), при условии его истребования по окончании срока вклада
Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
возможна
Дата актуализации
11.02.2019 15:52
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Столичный» в 2 городах России
3 090
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Справочная информация
АО «Солид Банк»
Адрес
690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Адмирала Фокина, д. 25
ОГРН
1024100000121
Сайт
www.solidbank.ru
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Телефоны
(423) 226-57-22

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