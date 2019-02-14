Растущий Плюс (с капитализацией)
Плюс Банк,
Плюс Банк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
7,33%
Сумма
от 50 000 ₽
Срок
370 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: в конце срока
- капитализация
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
3 843 ₽
Ставка
7,33%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|370 дней
|от 50 000 ₽
|7,33
- четыре периода начисления процентов: с 1 по 91 день - 6,5%; с 92 по 181 день - 7%; с 182 по 271 день - 7,5%; с 272 по 370 день - 8,25%;
- указана средняя годовая процентная ставка за полный срок размещения средств
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- ежемесячно
- Лестничный вклад
- да
- Особые условия
-
- вклад с "лестничным" начислением процентов (до 8,25%)
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
- срок внесения пополнения
- до 91 дня (включительно)
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Автопролонгация
- невозможна
- Дата актуализации
- 14.02.2019 09:29
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Растущий Плюс (с капитализацией)» в 6 городах России
1 434
Справочная информация
ПАО «Плюс Банк»
- Адрес
- 109004, г. Москва, Известковый пер., д. 7, стр. 1
- ОГРН
- 1025500000624
- Сайт
- www.plus-bank.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Москва
- Телефоны
-
8 800 200-23-72 — единая справочная служба
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