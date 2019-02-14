Закон сохранения
Банк Реалист (бывш. МПБ),
Банк Реалист (бывш. МПБ) вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 7,00%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
от 95 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: ежемесячно
- капитализация
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
733 ₽
Ставка
7%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
- RUB
- USD
- EUR
|95 дней
|185 дней
|370 дней
|от 10 000 ₽ до 1 400 000 ₽
|6,5
|6,75
|7
|95 дней
|185 дней
|370 дней
|от 200 $ до 20 000 $
|1,25
|1,5
|1,75
|95 дней
|185 дней
|370 дней
|от 200 € до 18 000 €
|0,1
|0,15
|0,2
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежемесячно
- Капитализация
- ежемесячно по выбору клиента
- Пополнение
- возможно
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Автопролонгация
- возможна
- Дата актуализации
- 13.02.2019 12:11
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Закон сохранения» в 7 городах России
817
Справочная информация
АО «Банк Реалист»
- Адрес
- 109004, г. Москва, ул. Станиславского, д. 4, стр. 1
- Сайт
- www.mpbbank.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Москва
- Телефоны
-
(495) 787-72-27
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|Макс. ставка, %
|Мин. сумма
|Копи и трать
|6,5
|10 000 ₽
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