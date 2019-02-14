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Закон сохранения

Банк Реалист (бывш. МПБ),

Банк Реалист (бывш. МПБ) вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 7,00%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
от 95 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежемесячно
  • капитализация
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
733
Ставка
7%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
  • EUR
95 дней 185 дней 370 дней
от 10 000 ₽ до 1 400 000 ₽ 6,5 6,75 7
95 дней 185 дней 370 дней
от 200 $ до 20 000 $ 1,25 1,5 1,75
95 дней 185 дней 370 дней
от 200 € до 18 000 € 0,1 0,15 0,2
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно
Капитализация
ежемесячно по выбору клиента
Пополнение
возможно
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
возможна
Дата актуализации
13.02.2019 12:11
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Закон сохранения» в 7 городах России
817
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Справочная информация
АО «Банк Реалист»
Адрес
109004, г. Москва, ул. Станиславского, д. 4, стр. 1
Сайт
www.mpbbank.ru
Отделения и банкоматы
в вашем городе Москва
Отделения 4
Банкоматы 2
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Телефоны
(495) 787-72-27

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