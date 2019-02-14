Параметры вклада Выплата процентов ежемесячно ежемесячная выплата или капитализация процентов предусмотрена в рамках акции "Все по полной" до 28.02.2019 г., далее - проценты только ежемесячно капитализируются Капитализация ежемесячно по выбору клиента Особые условия при проведении операций по выдаче наличных денежных средств удерживается комиссия в соответствии с тарифами РКО Пополнение возможно, но есть ограничения: минимальная сумма

срок внесения пополнения 1000 рублей или 15 долларов;

прекращается за 30 календарных дней до окончания срока вклада;

банк оставляет за собой право в одностороннем порядке прекратить прием дополнительных взносов Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение на льготных условиях все выплаченные (капитализированные) проценты по вкладу сохраняются (условие действует до 28.02.2019 г. в рамках акции "Все по полной", далее - по ставке 0,1% годовых) Автопролонгация возможна Дата актуализации 29.01.2019 15:04

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.