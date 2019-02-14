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Твой Год

Эс-Би-Ай Банк,

Эс-Би-Ай Банк вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB USD
Ставка
7,30%
Сумма
от 30 000 ₽
Срок
367 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежемесячно
  • капитализация
  • льготное расторжение
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
2 277
Ставка
7,3%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
367 дней
от 30 000 ₽ до 100 000 000 ₽ 7,3
367 дней
от 500 $ до 1 500 000 $ 2
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно
ежемесячная выплата или капитализация процентов предусмотрена в рамках акции "Все по полной" до 28.02.2019 г., далее - проценты только ежемесячно капитализируются
Капитализация
ежемесячно по выбору клиента
Особые условия
  • при проведении операций по выдаче наличных денежных средств удерживается комиссия в соответствии с тарифами РКО
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • минимальная сумма
  • срок внесения пополнения
  • 1000 рублей или 15 долларов;
  • прекращается за 30 календарных дней до окончания срока вклада;
  • банк оставляет за собой право в одностороннем порядке прекратить прием дополнительных взносов
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях

все выплаченные (капитализированные) проценты по вкладу сохраняются (условие действует до 28.02.2019 г. в рамках акции "Все по полной", далее - по ставке 0,1% годовых)

Автопролонгация
возможна
Дата актуализации
29.01.2019 15:04
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Твой Год» в 1 городе России
1 781
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Справочная информация
ООО «Эс-Би-Ай Банк»
Адрес
125315, г. Москва, Ленинградский просп., д. 72, корп. 2, корп. 3
Сайт
sbibankllc.ru
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Телефоны
8 800 700 65 12 — единая справочная служба

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Название Макс. ставка, % Мин. сумма
Максимальный доход Онлайн 8,08 50 000 ₽ Посмотреть
Максимальный доход 7,9 50 000 ₽ Посмотреть
Твой Год Онлайн 7,5 30 000 ₽ Посмотреть
Удобный Онлайн 6,6 50 000 ₽ Посмотреть
Актуальный+ Онлайн 6,5 50 000 ₽ Посмотреть
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Актуальный+ 6,25 50 000 ₽ Посмотреть
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