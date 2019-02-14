Параметры вклада Выплата процентов ежемесячно на текущий счёт или на счёт банковской карты бесплатно выпускается банковская карта Mastercard Капитализация ежемесячно по выбору клиента Особые условия вклад открывается только через систему ДБО Пополнение возможно, но есть ограничения: минимальная сумма

срок внесения пополнения 50 000 рублей; прекращается за 31 день до окончания срока вклада Частичное снятие возможно Минимальный неснижаемый остаток равен минимальной сумме вклада Досрочное расторжение по ставке до востребования Автопролонгация невозможна Открытие вклада online возможно через интернет-банк Дата актуализации 31.01.2019 13:40

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.