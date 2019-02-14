Универсальный Онлайн
Джей энд Ти Банк,
Джей энд Ти Банк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
5,50%
Сумма
от 500 000 ₽
Срок
367 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: ежемесячно
- капитализация
- пополнение
- частичное снятие
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
28 353 ₽
Ставка
5,5%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|367 дней
|от 500 000 ₽
|5,5
Параметры вклада
- Выплата процентов
-
ежемесячно
на текущий счёт или на счёт банковской карты
бесплатно выпускается банковская карта Mastercard
- Капитализация
- ежемесячно по выбору клиента
- Особые условия
-
- вклад открывается только через систему ДБО
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
- минимальная сумма
- срок внесения пополнения
50 000 рублей; прекращается за 31 день до окончания срока вклада
- Частичное снятие
- возможно
- Минимальный неснижаемый остаток
- равен минимальной сумме вклада
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Автопролонгация
- невозможна
- Открытие вклада online
- возможно через интернет-банк
- Дата актуализации
- 31.01.2019 13:40
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Универсальный Онлайн» в 1 городе России
394
Справочная информация
АО «Джей энд Ти Банк»
- Адрес
- 115035, г. Москва, Кадашевская наб., д. 26
- Сайт
- www.jtbank.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Москва
- Телефоны
-
(495) 662-45-45(495) 114-56-06
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