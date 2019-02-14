На шаг впереди
Норвик Банк,
Норвик Банк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
6,88%
Сумма
от 50 000 ₽
Срок
731 дня
Основные характеристики
- выплата процентов: в конце срока
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
6 880 ₽
Ставка
6,88%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|24 мес. 1 день
|от 50 000 ₽ до 10 000 000 ₽
|6,88
- два периода начисления процентов: в течение первых двенадцати месяцев - 6,5%, следующие двенадцать месяцев - 7,25%;
- указана средняя годовая процентная ставка за полный срок размещения средств
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- нет
- Лестничный вклад
- да
- Особые условия
-
- вклад с "лестничным" начислением процентов (до 7,25%)
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
- минимальная сумма
- срок внесения пополнения
- 25 000 рублей;
- в течение первых шести месяцев
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Автопролонгация
- невозможна
- Дата актуализации
- 13.02.2019 15:39
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «На шаг впереди» в 16 городах России
412
Справочная информация
ПАО «Норвик Банк»
- Адрес
- 610000, г. Киров, ул. Преображенская, д. 4
- ОГРН
- 1024300004739
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Киров
- Телефоны
-
8 800 100-17-77 — единая справочная служба
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|Годовой
|6
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|Black Edition(с частичным снятием)
|6
|1 000 000 ₽
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|6
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|Лаконичный
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