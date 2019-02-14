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Добрый год

Ставропольпромстройбанк,

Ставропольпромстройбанк вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
до 7,75%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
380 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока или ежегодно
Вклад
Доход
Мой доход
120 976
Ставка
7,75%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
380 дней
от 10 000 ₽ 7,25
от 500 000 ₽ 7,5
от 1 500 000 ₽ 7,75
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока или ежегодно
Капитализация
нет
Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
невозможна
Открытие вклада online
возможно через интернет-банк
Дата актуализации
11.02.2019 10:42
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Добрый год» в 18 городах России
662
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Справочная информация
ПАО «Акционерный инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк «Ставрополье»
Адрес
355041, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Краснофлотская, д. 88а
ОГРН
1022600000092
Сайт
www.psbst.ru
Отделения и банкоматы
в вашем городе Ставрополь
Отделения 3
Банкоматы 37
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Телефоны
(8652) 30-60-30

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Название Макс. ставка, % Мин. сумма
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Копи плюс online (в рублях) 6,5 1 500 000 ₽ Посмотреть
Береги пенсионный плюс (в рублях) 6,5 1 000 ₽ Посмотреть
Копи плюс (в рублях) 6,5 1 500 000 ₽ Посмотреть
Копи пенсионный плюс (в рублях) 6,25 1 000 ₽ Посмотреть
Трать плюс online (в рублях) 5,75 1 500 000 ₽ Посмотреть
Трать плюс (в рублях) 5,75 1 500 000 ₽ Посмотреть
Пенсионный оптимальный 2,5 10 ₽ Посмотреть
Береги плюс (в иностранной валюте) 1,75 100 000 $ Посмотреть
Береги плюс online (в иностранной валюте) 1,75 100 000 $ Посмотреть
Копи плюс online (в иностранной валюте) 1,5 100 000 $ Посмотреть
Береги пенсионный плюс (в иностранной валюте) 1,5 200 $ Посмотреть
Копи плюс (в иностранной валюте) 1,5 100 000 $ Посмотреть
Трать плюс online (в иностранной валюте) 1,25 50 000 $ Посмотреть
Копи пенсионный плюс (в иностранной валюте) 1,25 200 $ Посмотреть
Трать плюс (в иностранной валюте) 1,25 50 000 $ Посмотреть
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