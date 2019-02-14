Добрый год
Ставропольпромстройбанк,
Ставропольпромстройбанк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
до 7,75%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
380 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: в конце срока или ежегодно
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
120 976 ₽
Ставка
7,75%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|380 дней
|от 10 000 ₽
|7,25
|от 500 000 ₽
|7,5
|от 1 500 000 ₽
|7,75
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока или ежегодно
- Капитализация
- нет
- Пополнение
- нет
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Автопролонгация
- невозможна
- Открытие вклада online
- возможно через интернет-банк
- Дата актуализации
- 11.02.2019 10:42
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Добрый год» в 18 городах России
662
Справочная информация
ПАО «Акционерный инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк «Ставрополье»
- Адрес
- 355041, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Краснофлотская, д. 88а
- ОГРН
- 1022600000092
- Сайт
- www.psbst.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Ставрополь
- Телефоны
-
(8652) 30-60-30
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