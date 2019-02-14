Новый уровень
ЮниКредит Банк,
ЮниКредит Банк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB USD
Ставка
до 7,45%
Сумма
от 1 000 000 ₽
Срок
от 181 дня
Основные характеристики
- выплата процентов: ежемесячно
- капитализация
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
161 085 ₽
Ставка
7,45%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
- RUB
- USD
|181 день
|270 дней
|368 дней
|735 дней
|от 1 000 000 ₽
|7,44
|7,38
|7,32
|7,45
|181 день
|270 дней
|368 дней
|735 дней
|от 10 000 $
|2,45
|2,45
|2,45
|—
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежемесячно
- Капитализация
- ежемесячно по выбору клиента
- Особые условия
-
- вклад для новых клиентов, не имевших вклад в Банке в течение 180 дней и для существующих клиентов при размещении во вклад новых средств, которые до этого не находились в Банке
- Пополнение
- нет
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Автопролонгация
- невозможна
- Открытие вклада online
- возможно через интернет-банк или через мобильный банк
- Дата актуализации
- 22.01.2019 13:55
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Новый уровень» в 34 городах России
8 356
Справочная информация
АО «ЮниКредит Банк»
- Адрес
- 119034, г. Москва, Пречистенская наб., д. 9
- ОГРН
- 1027739082106
- Сайт
- www.unicreditbank.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Москва
- Телефоны
-
8 800 700-10-20 — единая справочная служба
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