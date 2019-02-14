Параметры вклада Выплата процентов ежемесячно Капитализация ежемесячно по выбору клиента Особые условия вклад для новых клиентов, не имевших вклад в Банке в течение 180 дней и для существующих клиентов при размещении во вклад новых средств, которые до этого не находились в Банке Пополнение нет Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение по ставке до востребования Автопролонгация невозможна Открытие вклада online возможно через интернет-банк или через мобильный банк Дата актуализации 22.01.2019 13:55

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.