Параметры вклада Выплата процентов в конце срока Капитализация ежемесячно Пополнение возможно Частичное снятие возможно Минимальный неснижаемый остаток равен первоначальной сумме вклада Досрочное расторжение по ставке до востребования Автопролонгация возможна Открытие вклада online возможно через интернет-банк или через мобильный банк Дата актуализации 08.02.2019 13:47

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.