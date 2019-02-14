Доходный
Экспобанк,
Экспобанк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB USD
Ставка
до 6,00%
Сумма
от 30 000 ₽
Срок
366 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: в конце срока
- капитализация
- пополнение
- частичное снятие
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
6 183 ₽
Ставка
6%
Измените параметры расчета
Заявка недоступна
Посмотрите вклады других банков с онлайн-заявкой.
Сравнить
Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
- RUB
- USD
|366 дней
|от 30 000 ₽
|5,5
|от 100 000 ₽ до 3 000 000 ₽
|6
|366 дней
|от 500 $
|1,2
|от 1 500 $ до 50 000 $
|1,5
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- ежемесячно
- Пополнение
- возможно
- Частичное снятие
- возможно
- Минимальный неснижаемый остаток
- равен первоначальной сумме вклада
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Автопролонгация
- возможна
- Открытие вклада online
- возможно через интернет-банк или через мобильный банк
- Дата актуализации
- 08.02.2019 13:47
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Доходный» в 10 городах России
700
Справочная информация
ООО «Экспобанк»
- Адрес
- 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 29, стр. 2
- Сайт
- expobank.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Москва
- Телефоны
-
8 800 500-07-70 — единая справочная служба
Специальные предложения
по вкладам
Для посетителей Банки.ру
-
Банк ЗенитБазовая ставка 7,75% + 0,25 п.п. к ставке по промокоду
Ставка в рублях 8% Срок 500 дней
-
Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
Ставка в рублях 8,1% Ставка в долларах 4,05%
-
Связь-БанкЛьготные условия досрочного расторжения
Ставка в рублях 8% Срок 2 года
Другие вклады банка
|Название
|Макс. ставка, %
|Мин. сумма
|Мандариновый
|8,1
|1 500 000 ₽
|Посмотреть
|Лидер Онлайн
|7,6
|50 000 ₽
|Посмотреть
|Лидер
|7,4
|50 000 ₽
|Посмотреть
Виды вкладов
Популярные предложения
Показать еще Свернуть