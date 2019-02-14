Вход

Доходный

Экспобанк,

Экспобанк вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB USD
Ставка
до 6,00%
Сумма
от 30 000 ₽
Срок
366 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока
  • капитализация
  • пополнение
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
6 183
Ставка
6%

Измените параметры расчета

Детальный расчет
Заявка недоступна
Посмотрите вклады других банков с онлайн-заявкой.
Сравнить
Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
366 дней
от 30 000 ₽ 5,5
от 100 000 ₽ до 3 000 000 ₽ 6
366 дней
от 500 $ 1,2
от 1 500 $ до 50 000 $ 1,5
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
ежемесячно
Пополнение
возможно
Частичное снятие
возможно
Минимальный неснижаемый остаток
равен первоначальной сумме вклада
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
возможна
Открытие вклада online
возможно через интернет-банк или через мобильный банк
Дата актуализации
08.02.2019 13:47
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Доходный» в 10 городах России
700
Вернуться в поиск
Справочная информация
ООО «Экспобанк»
Адрес
107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 29, стр. 2
Сайт
expobank.ru
Отделения и банкоматы
в вашем городе Москва
Отделения 6
Банкоматы 2
посмотреть на карте
Телефоны
8 800 500-07-70 — единая справочная служба

Специальные предложения по вкладам
Для посетителей Банки.ру

Все специальные предложения

Другие вклады банка

Название Макс. ставка, % Мин. сумма
Мандариновый 8,1 1 500 000 ₽ Посмотреть
Лидер Онлайн 7,6 50 000 ₽ Посмотреть
Лидер 7,4 50 000 ₽ Посмотреть
Другие вклады

Виды вкладов

Популярные предложения

Другие предложения

Показать еще