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Русская зима (в рублях)

Локо-Банк,

Локо-Банк вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
до 7,50%
Сумма
от 50 000 ₽
Срок
от 100 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежемесячно
  • льготное расторжение
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
4 107
Ставка
7,5%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
100 дней 200 дней 400 дней
от 50 000 ₽ 7 7,25 7,5
  • процентные ставки действуют со 02.02.2019 г.
  • проценты начисляются по периодам: для вклада на 100 дней: первые 50 дней - 6,75%, вторые - 7,25%;
  • для вклада на 200 дней: с 1 по 100-й день - 7%, с 101 по 200-й день - 7,5%;
  • для вклада на 400 дней: с 1 по 300-й день - 7%, с 301-го - 9%;
  • указаны средние годовые процентные ставки за полный срок размещения средств
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно на счёт банковской карты
Капитализация
нет
Лестничный вклад
да
Особые условия
  • вклад с "лестничным" начислением процентов (до 9%)
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • минимальная сумма
  • срок внесения пополнения
  • 1000 рублей;
  • для вклада на 400 дней - первые 100 дней срока действия депозита;
  • для вкладов на 100 и 200 дней - не предусмотрено
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях

по ставке 0,5%

Автопролонгация
возможна
для вкладов на срок 100, 200 дней осуществляется на действующий вклад, совпадающий с условиями ранее заключенного договора по виду, суммам, срокам, за исключением процентной ставки; для вкладов на срок 400 дней - на условиях вклада "Пополняемый"
Открытие вклада online
возможно через интернет-банк или через мобильный банк
Дата актуализации
01.02.2019 13:39
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Русская зима (в рублях)» в 21 городе России
53 715
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Справочная информация
АО «Коммерческий Банк «Локо-Банк»
Адрес
125167, г. Москва, Ленинградский просп., д. 39, стр. 80
Сайт
www.lockobank.ru
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Телефоны
8 800 250-50-50 — единая справочная служба

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Название Макс. ставка, % Мин. сумма
Доходная стратегия с ИСЖ 9 100 000 ₽ Посмотреть
Доходная стратегия (взнос в ИСЖ от 200 000 рублей на пять лет) 8,7 100 000 ₽ Посмотреть
Доходная стратегия (при условии оформления договора НСЖ) 8,5 50 000 ₽ Посмотреть
Доходная стратегия (взнос в ИСЖ до 200 000 рублей на пять лет) 8,3 100 000 ₽ Посмотреть
Доходная стратегия (взнос в ИСЖ от 200 000 рублей на четыре года) 8,2 100 000 ₽ Посмотреть
Доходная стратегия (взнос в ИСЖ до 200 000 рублей на четыре года) 8 100 000 ₽ Посмотреть
Добрые проценты 7,5 50 000 ₽ Посмотреть
Простое управление (максимальная сумма равна 10 кратному первоначальному взносу) 6,5 50 000 ₽ Посмотреть
Простое управление (максимальная сумма равна 20 кратному первоначальному взносу) 6,25 50 000 ₽ Посмотреть
Простое управление 6 50 000 ₽ Посмотреть
Русская зима (в валюте) 3,08 300 $ Посмотреть
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