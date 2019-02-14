Двойная стратегия
БКС Банк,
БКС Банк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
8,50%
Сумма
от 100 000 ₽
Срок
365 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: в конце срока
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
8 497 ₽
Ставка
8,5%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|365 дней
|от 100 000 ₽
|8,5
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- нет
- Специальный вклад
- инвестиционный
- Особые условия
-
- вклад оформляется только при условии открытия индивидуального инвестиционного счета в БКС Брокер
- Пополнение
- нет
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Автопролонгация
- невозможна
- Дата актуализации
- 05.02.2019 17:18
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Двойная стратегия» в 41 городе России
8 395
Справочная информация
АО «БКС Банк»
- Адрес
- 129110, г. Москва, просп. Мира, д. 69, стр. 1
- ОГРН
- 1055400000369
- Сайт
- bcs-bank.com
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Москва
- Телефоны
-
8 800 500-58-598 800 500-58-80
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