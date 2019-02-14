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Двойная стратегия

БКС Банк,

БКС Банк вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
8,50%
Сумма
от 100 000 ₽
Срок
365 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока
Вклад
Доход
Мой доход
8 497
Ставка
8,5%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
365 дней
от 100 000 ₽ 8,5
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
нет
Специальный вклад
инвестиционный
Особые условия
  • вклад оформляется только при условии открытия индивидуального инвестиционного счета в БКС Брокер
Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
невозможна
Дата актуализации
05.02.2019 17:18
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Двойная стратегия» в 41 городе России
8 395
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Справочная информация
АО «БКС Банк»
Адрес
129110, г. Москва, просп. Мира, д. 69, стр. 1
ОГРН
1055400000369
Сайт
bcs-bank.com
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Телефоны
8 800 500-58-59
8 800 500-58-80

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