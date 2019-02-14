Очень практичный
Заречье,
Заречье вкладВсе вклады банка
Валюта
USD
Ставка
1,00%
Сумма
от 3 000 $
Срок
731 дня
Основные характеристики
- выплата процентов: ежемесячно
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
60 $
Ставка
1%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|731 день
|от 3 000 $
|1
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежемесячно на счёт до востребования
- Капитализация
- нет
- Пополнение
- нет
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Автопролонгация
- невозможна
- Дата актуализации
- 08.02.2019 14:32
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Очень практичный» в 4 городах России
342
Справочная информация
АО «Банк Заречье»
- Адрес
- 420032, г. Казань, ул. Лукницкого, д. 2
- ОГРН
- 1021600000586
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Казань
- Телефоны
-
(843) 554-94-13
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