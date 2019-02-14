Параметры вклада Выплата процентов в конце срока на текущий счёт или на счёт банковской карты Капитализация нет Лестничный вклад да Особые условия вклад открывается только в интернет-банке или мобильном приложении;

вклад с "лестничным" начислением процентов (до 7,5%) Пополнение возможно, но есть ограничения: минимальная сумма

срок внесения пополнения 10 000 рублей; в течение первых 183 дней срока действия вклада Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение на льготных условиях по истечении 121 дня ставка сохраняется Автопролонгация возможна на условиях вклада "Стабильный" Открытие вклада online возможно через интернет-банк или через мобильный банк Дата актуализации 22.01.2019 17:02

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.