Параметры вклада Выплата процентов в конце срока Капитализация ежемесячно Особые условия вклад можно открыть в офисах банка: г. Москва и МО, во всех офисах, кроме: ДО «РИО-Реутов, ДО «Румянцево», ДО «Принц-Плаза», ДО «Орехово-Зуево»;

г. Калуга: только на Воронина, 4;

г. Пермь: только в головном офисе и в ДО «На Сибирской»;

г. Н. Новгород: только на ул. Ковалихинская, 8 Пополнение возможно, но есть ограничения: минимальная сумма

срок внесения пополнения 100 фунтов стерлингов, 100 швейцарских франков; для вкладов сроком 182 дня и более - в течение первых 92 дней срока вклада Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение по ставке до востребования Автопролонгация невозможна Дата актуализации 28.01.2019 10:16

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.