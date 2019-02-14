Особый
Фора-Банк,
Фора-Банк вкладВсе вклады банка
Валюта
CHF GBP
Ставка
до 1,30%
Сумма
от 300 CHF
Срок
от 31 дня
Основные характеристики
- выплата процентов: в конце срока
- капитализация
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
6 CHF
Ставка
1,3%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
- CHF
- GBP
|31 день
|92 дня
|182 дня
|1 год
|540 дней
|от 300 CHF
|0,1
|0,4
|0,8
|1
|1,3
|31 день
|92 дня
|182 дня
|1 год
|540 дней
|от 300 £
|0,1
|0,4
|0,8
|1
|1,3
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- ежемесячно
- Особые условия
-
вклад можно открыть в офисах банка:
- г. Москва и МО, во всех офисах, кроме: ДО «РИО-Реутов, ДО «Румянцево», ДО «Принц-Плаза», ДО «Орехово-Зуево»;
- г. Калуга: только на Воронина, 4;
- г. Пермь: только в головном офисе и в ДО «На Сибирской»;
- г. Н. Новгород: только на ул. Ковалихинская, 8
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
- минимальная сумма
- срок внесения пополнения
100 фунтов стерлингов, 100 швейцарских франков; для вкладов сроком 182 дня и более - в течение первых 92 дней срока вклада
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Автопролонгация
- невозможна
- Дата актуализации
- 28.01.2019 10:16
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Особый» в 4 городах России
1 114
Справочная информация
АО «Акционерный коммерческий банк «Фора-Банк»
- Адрес
- 119021, г. Москва, Зубовский б-р, д. 25
- Сайт
- www.forabank.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Москва
- Телефоны
-
(495) 775-65-558 800 100-98-89 — единая справочная служба
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