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Особый

Фора-Банк,

Фора-Банк вклад

Все вклады банка
Валюта
CHF GBP
Ставка
до 1,30%
Сумма
от 300 CHF
Срок
от 31 дня

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока
  • капитализация
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
6 CHF
Ставка
1,3%

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Детальный расчет
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • CHF
  • GBP
31 день 92 дня 182 дня 1 год 540 дней
от 300 CHF 0,1 0,4 0,8 1 1,3
31 день 92 дня 182 дня 1 год 540 дней
от 300 £ 0,1 0,4 0,8 1 1,3
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
ежемесячно
Особые условия

вклад можно открыть в офисах банка:

  • г. Москва и МО, во всех офисах, кроме: ДО «РИО-Реутов, ДО «Румянцево», ДО «Принц-Плаза», ДО «Орехово-Зуево»;
  • г. Калуга: только на Воронина, 4;
  • г. Пермь: только в головном офисе и в ДО «На Сибирской»;
  • г. Н. Новгород: только на ул. Ковалихинская, 8
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • минимальная сумма
  • срок внесения пополнения

100 фунтов стерлингов, 100 швейцарских франков; для вкладов сроком 182 дня и более - в течение первых 92 дней срока вклада

Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
невозможна
Дата актуализации
28.01.2019 10:16
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Особый» в 4 городах России
1 114
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Справочная информация
АО «Акционерный коммерческий банк «Фора-Банк»
Адрес
119021, г. Москва, Зубовский б-р, д. 25
Сайт
www.forabank.ru
Отделения и банкоматы
в вашем городе Москва
Отделения 43
Банкоматы 36
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Телефоны
(495) 775-65-55
8 800 100-98-89 — единая справочная служба

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