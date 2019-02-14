Параметры вклада Срок действия по 15.02.2019 Выплата процентов в конце срока на текущий счёт, на счёт банковской карты или на счёт до востребования Капитализация нет Пополнение нет Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение на льготных условиях до 300 дней - по ставке "До востребования", с 301 по 499 день - по ставке 7,5% в рублях и 2,75% годовых в долларах Увеличение ставки возможно при других условиях +0, 25 п.п. для физических лиц, у которых на дату, предшествующую дате начала привлечения денежных средств во вклад отсутствуют действующие договоры срочных банковских вкладов Автопролонгация возможна на условиях привлечения вклада «Высокий доход» Дата актуализации 04.02.2019 15:55

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.