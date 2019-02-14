В Зените+
Зенит Сочи,
Зенит Сочи вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB USD
Ставка
7,75%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
500 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: в конце срока
- льготное расторжение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
1 061 ₽
Ставка
7,75%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
- RUB
- USD
|500 дней
|от 10 000 ₽
|7,75
|500 дней
|от 200 $
|3
Параметры вклада
- Срок действия
- по 15.02.2019
- Выплата процентов
- в конце срока на текущий счёт, на счёт банковской карты или на счёт до востребования
- Капитализация
- нет
- Пополнение
- нет
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
до 300 дней - по ставке "До востребования", с 301 по 499 день - по ставке 7,5% в рублях и 2,75% годовых в долларах
- Увеличение ставки
-
возможно
при других условиях
+0, 25 п.п. для физических лиц, у которых на дату, предшествующую дате начала привлечения денежных средств во вклад отсутствуют действующие договоры срочных банковских вкладов
- Автопролонгация
-
возможна
на условиях привлечения вклада «Высокий доход»
- Дата актуализации
- 04.02.2019 15:55
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «В Зените+» в 3 городах России
662
Справочная информация
АО «Банк Зенит Сочи»
- Адрес
- 354000, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Навагинская, д. 14
- ОГРН
- 1102300004938
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Сочи
- Телефоны
-
(8622) 64-00-90
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по вкладам
Для посетителей Банки.ру
-
Банк ЗенитБазовая ставка 7,75% + 0,25 п.п. к ставке по промокоду
Ставка в рублях 8% Срок 500 дней
-
Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
Ставка в рублях 8,1% Ставка в долларах 4,05%
-
Связь-БанкЛьготные условия досрочного расторжения
Ставка в рублях 8% Срок 2 года
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|Мин. сумма
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|Стратегия лидерства (договор ИСЖ 3 года)
|8,1
|100 000 ₽
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|Высокий доход
|7,4
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|Пополняемый доход
|6,25
|600 000 ₽
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|Управляемый доход
|6
|600 000 ₽
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