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В Зените+

Зенит Сочи,

Зенит Сочи вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB USD
Ставка
7,75%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
500 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока
  • льготное расторжение
Вклад
Доход
Мой доход
1 061
Ставка
7,75%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
500 дней
от 10 000 ₽ 7,75
500 дней
от 200 $ 3
Параметры вклада
Срок действия
по 15.02.2019
Выплата процентов
в конце срока на текущий счёт, на счёт банковской карты или на счёт до востребования
Капитализация
нет
Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях

до 300 дней - по ставке "До востребования", с 301 по 499 день - по ставке 7,5% в рублях и 2,75% годовых в долларах

Увеличение ставки
возможно при других условиях

+0, 25 п.п. для физических лиц, у которых на дату, предшествующую дате начала привлечения денежных средств во вклад отсутствуют действующие договоры срочных банковских вкладов

Автопролонгация
возможна
на условиях привлечения вклада «Высокий доход»
Дата актуализации
04.02.2019 15:55
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «В Зените+» в 3 городах России
662
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Справочная информация
АО «Банк Зенит Сочи»
Адрес
354000, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Навагинская, д. 14
ОГРН
1102300004938
Отделения и банкоматы
в вашем городе Сочи
Отделения 6
Банкоматы 11
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Телефоны
(8622) 64-00-90

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Название Макс. ставка, % Мин. сумма
Стратегия лидерства (договор ИСЖ 5 лет) 8,5 100 000 ₽ Посмотреть
Стратегия лидерства (договор ИСЖ 4 года) 8,3 100 000 ₽ Посмотреть
Стратегия лидерства (договор ИСЖ 3 года) 8,1 100 000 ₽ Посмотреть
Высокий доход 7,4 600 000 ₽ Посмотреть
Пополняемый доход 6,25 600 000 ₽ Посмотреть
Управляемый доход 6 600 000 ₽ Посмотреть
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