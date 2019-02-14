Отличный плюс
Кранбанк,
Кранбанк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
5,75%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
730 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: ежегодно
- капитализация
- льготное расторжение
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
1 181 ₽
Ставка
5,75%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|730 дней
|от 10 000 ₽
|5,75
- два периода начисления процентов: с первого по 365 день - 7,5%, с 366 по 730 день - 4%;
- указана средняя годовая ставка за полный срок вклада
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежегодно
- Капитализация
- ежегодно по выбору клиента
- Лестничный вклад
- да
- Особые условия
-
- вклад с "лестничным" начислением процентов (до 7,5%)
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
- срок внесения пополнения
в течение первых 180 календарных дней
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
по истечении 366 дней - по ставке, указанной в договоре
- Автопролонгация
- невозможна
- Дата актуализации
- 01.02.2019 13:34
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Отличный плюс» в 8 городах России
379
Справочная информация
АО «Кранбанк»
- Адрес
- 153000, г. Иваново просп. Шереметевский, д. 53
- Сайт
- www.kranbank.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Иваново
- Телефоны
-
8 800 100-50-04 — единая справочная служба
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