Параметры вклада Выплата процентов ежегодно Капитализация ежегодно по выбору клиента Лестничный вклад да Особые условия вклад с "лестничным" начислением процентов (до 7,5%) Пополнение возможно, но есть ограничения: срок внесения пополнения в течение первых 180 календарных дней Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение на льготных условиях по истечении 366 дней - по ставке, указанной в договоре Автопролонгация невозможна Дата актуализации 01.02.2019 13:34

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.