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Отличный плюс

Кранбанк,

Кранбанк вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
5,75%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
730 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежегодно
  • капитализация
  • льготное расторжение
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
1 181
Ставка
5,75%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
730 дней
от 10 000 ₽ 5,75
  • два периода начисления процентов: с первого по 365 день - 7,5%, с 366 по 730 день - 4%;
  • указана средняя годовая ставка за полный срок вклада
Параметры вклада
Выплата процентов
ежегодно
Капитализация
ежегодно по выбору клиента
Лестничный вклад
да
Особые условия
  • вклад с "лестничным" начислением процентов (до 7,5%)
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • срок внесения пополнения

в течение первых 180 календарных дней

Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях

по истечении 366 дней - по ставке, указанной в договоре

Автопролонгация
невозможна
Дата актуализации
01.02.2019 13:34
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Отличный плюс» в 8 городах России
379
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Справочная информация
АО «Кранбанк»
Адрес
153000, г. Иваново просп. Шереметевский, д. 53
Сайт
www.kranbank.ru
Отделения и банкоматы
в вашем городе Иваново
Отделения 9
Банкоматы 16
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Телефоны
8 800 100-50-04 — единая справочная служба

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