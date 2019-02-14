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Зимний хит

ТЭМБР-Банк,

ТЭМБР-Банк вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
до 7,60%
Сумма
от 300 000 ₽
Срок
от 390 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежемесячно
Вклад
Доход
Мой доход
24 350
Ставка
7,6%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
390 дней 548 дней
от 300 000 ₽ 7,6 7,6
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно на текущий счёт или на счёт банковской карты
Капитализация
нет
Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
невозможна
Дата актуализации
18.01.2019 13:06
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Зимний хит» в 8 городах России
725
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Справочная информация
АО «Коммерческий топливно-энергетический межрегиональный банк реконструкции и развития»
Адрес
127473, г. Москва, 1-й Волконский пер., д. 10
Сайт
www.tembr.ru
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Телефоны
(495) 775-62-82

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