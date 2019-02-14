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Копилка!

Азиатско-Тихоокеанский Банк,

Азиатско-Тихоокеанский Банк вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
до 7,50%
Сумма
от 50 000 ₽
Срок
500 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
153 959
Ставка
7,5%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
500 дней
от 50 000 ₽ 7,2
от 500 000 ₽ 7,3
от 1 000 000 ₽ 7,4
от 1 500 000 ₽ 7,5
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
нет
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • срок внесения пополнения

прекращается за 30 дней до окончания срока вклада

Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Увеличение ставки
возможно при увеличении суммы
Автопролонгация
невозможна
Дата актуализации
07.02.2019 16:23
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Копилка!» в 108 городах России
1 682
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Справочная информация
ПАО «Азиатско-Тихоокеанский Банк»
Адрес
675000, Амурская обл., г. Благовещенск, ул. Амурская, д. 225
ОГРН
1022800000079
Сайт
www.atb.su
Отделения и банкоматы
в вашем городе Благовещенск
Отделения 8
Банкоматы 20
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Телефоны
8 800 775-88-88 — единая справочная служба

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Будущее (от 10% в НСЖ) 8,7 250 000 ₽ Посмотреть
Инвестиционный (50% и более от суммы ИСЖ) 8,7 200 000 ₽ Посмотреть
Инвестиционный (30% и более от суммы ИСЖ) 8,6 334 000 ₽ Посмотреть
Золотой 7,7 50 000 ₽ Посмотреть
Сохрани 7,2 1 500 000 ₽ Посмотреть
Накопи 6,8 1 500 000 ₽ Посмотреть
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