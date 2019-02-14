Копилка!
Азиатско-Тихоокеанский Банк,
Азиатско-Тихоокеанский Банк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
до 7,50%
Сумма
от 50 000 ₽
Срок
500 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: в конце срока
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
153 959 ₽
Ставка
7,5%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|500 дней
|от 50 000 ₽
|7,2
|от 500 000 ₽
|7,3
|от 1 000 000 ₽
|7,4
|от 1 500 000 ₽
|7,5
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- нет
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
- срок внесения пополнения
прекращается за 30 дней до окончания срока вклада
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Увеличение ставки
- возможно при увеличении суммы
- Автопролонгация
- невозможна
- Дата актуализации
- 07.02.2019 16:23
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Копилка!» в 108 городах России
1 682
Справочная информация
ПАО «Азиатско-Тихоокеанский Банк»
- Адрес
- 675000, Амурская обл., г. Благовещенск, ул. Амурская, д. 225
- ОГРН
- 1022800000079
- Сайт
- www.atb.su
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Благовещенск
- Телефоны
-
8 800 775-88-88 — единая справочная служба
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