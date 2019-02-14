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Правильное решение

Живаго Банк,

Живаго Банк вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
до 7,00%
Сумма
от 30 000 ₽
Срок
от 91 дня

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока
Вклад
Доход
Мой доход
1 559
Ставка
7%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
91 день 181 день 271 день
от 30 000 ₽ 6 6,5 7

при заключении договора вклада с клиентами, получающими пенсию от Пенсионного фонда РФ (территориальных органов ПФ РФ), министерств и ведомств, осуществляющих пенсионное обеспечение, и от негосударственных пенсионных фондов, минимальная сумма вкладов устанавливается в размере 10 000 рублей

Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
нет
Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
невозможна
Дата актуализации
12.02.2019 17:06
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Правильное решение» в 2 городах России
382
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Справочная информация
ООО «Живаго Банк»
Адрес
390000, г. Рязань, ул. Почтовая, д. 64
Отделения и банкоматы
в вашем городе Рязань
Отделения 3
Банкоматы 13
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Телефоны
8 800 100-64-44 — единая справочная служба

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