Правильное решение
Живаго Банк,
Живаго Банк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
до 7,00%
Сумма
от 30 000 ₽
Срок
от 91 дня
Основные характеристики
- выплата процентов: в конце срока
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
1 559 ₽
Ставка
7%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|91 день
|181 день
|271 день
|от 30 000 ₽
|6
|6,5
|7
при заключении договора вклада с клиентами, получающими пенсию от Пенсионного фонда РФ (территориальных органов ПФ РФ), министерств и ведомств, осуществляющих пенсионное обеспечение, и от негосударственных пенсионных фондов, минимальная сумма вкладов устанавливается в размере 10 000 рублей
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- нет
- Пополнение
- нет
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Автопролонгация
- невозможна
- Дата актуализации
- 12.02.2019 17:06
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Правильное решение» в 2 городах России
382
Справочная информация
ООО «Живаго Банк»
- Адрес
- 390000, г. Рязань, ул. Почтовая, д. 64
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Рязань
- Телефоны
-
8 800 100-64-44 — единая справочная служба
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