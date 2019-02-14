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Кристальный

Джей энд Ти Банк,

Джей энд Ти Банк вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 7,90%
Сумма
от 500 000 ₽
Срок
от 31 дня

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежемесячно
  • капитализация
Вклад
Доход
Мой доход
247 089
Ставка
7,9%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
  • EUR
31 день 91 день 181 день 367 дней
от 500 000 ₽ 6 7,7
от 3 000 000 ₽ 6,2 7,3 7,9
31 день 91 день 181 день 367 дней
от 10 000 $ 2,3 2,5 2,75
31 день 91 день 181 день 367 дней
от 20 000 € 0,3
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно на текущий счёт или на счёт банковской карты
Капитализация
ежемесячно по выбору клиента
Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
невозможна
Дата актуализации
31.01.2019 13:40
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Кристальный» в 1 городе России
1 399
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Справочная информация
АО «Джей энд Ти Банк»
Адрес
115035, г. Москва, Кадашевская наб., д. 26
Сайт
www.jtbank.ru
Отделения и банкоматы
в вашем городе Москва
Отделения 2
Банкоматы 0
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Телефоны
(495) 662-45-45
(495) 114-56-06

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