Процент для своих
Эксперт Банк,
Эксперт Банк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
до 7,40%
Сумма
от 1 000 ₽
Срок
от 181 дня
Основные характеристики
- выплата процентов: ежемесячно
- капитализация
- льготное расторжение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
77 ₽
Ставка
7,4%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|181 день
|270 дней
|1 год 1 день
|540 дней
|от 1 000 ₽
|7
|7,1
|7,4
|7,2
общая сумма открытых клиентом вкладов "Процент для своих" не может превышать сумму закрытых по сроку/перезаключенных на новый срок вкладов в рублях в банке в течение 30 календарных дней, предшествующих дате заключения договора банковского вклада «Процент для своих» либо закрытых по сроку/перезаключенных на новый срок в дату заключения договора банковского вклада «Процент для своих»
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежемесячно
- Капитализация
- ежемесячно по выбору клиента
- Специальный вклад
- для своих
- Особые условия
-
- открывается при наличии закрытых по сроку/перезаключенныхна новый срок вкладов в АО "Эксперт Банк" в течение 30 календарных дней, предшествующих дате заключения договора банковского вклада «Процент для своих», либо закрытых по сроку / перезаключенных на новый срок в дату заключения договора банковского вклада «Процент для своих»
- Пополнение
- нет
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
до 90 дней - 4%, от 91 до 181 дней - 4,5%, от 182 до 270 дней - 5,5%, от 271 до 540 дней - 6% годовых
- Автопролонгация
- возможна
- Дата актуализации
- 06.02.2019 10:48
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Процент для своих» в 7 городах России
3 063
Справочная информация
АО «Эксперт Банк»
- Адрес
- 644046, Омская обл., г. Омск, ул. Маршала Жукова, д. 107
- Сайт
- www.expertbank.com
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Омск
- Телефоны
-
8 800 333-11-50 — единая справочная служба
Специальные предложения
по вкладам
Для посетителей Банки.ру
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|1 000 ₽
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|Оптимальный
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