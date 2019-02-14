Таблица ставок

значение ставок указано в процентах годовых

общая сумма открытых клиентом вкладов "Процент для своих" не может превышать сумму закрытых по сроку/перезаключенных на новый срок вкладов в рублях в банке в течение 30 календарных дней, предшествующих дате заключения договора банковского вклада «Процент для своих» либо закрытых по сроку/перезаключенных на новый срок в дату заключения договора банковского вклада «Процент для своих»