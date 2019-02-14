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Процент для своих

Эксперт Банк,

Эксперт Банк вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
до 7,40%
Сумма
от 1 000 ₽
Срок
от 181 дня

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежемесячно
  • капитализация
  • льготное расторжение
Вклад
Доход
Мой доход
77
Ставка
7,4%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
181 день 270 дней 1 год 1 день 540 дней
от 1 000 ₽ 7 7,1 7,4 7,2

общая сумма открытых клиентом вкладов "Процент для своих" не может превышать сумму закрытых по сроку/перезаключенных на новый срок вкладов в рублях в банке в течение 30 календарных дней, предшествующих дате заключения договора банковского вклада «Процент для своих» либо закрытых по сроку/перезаключенных на новый срок в дату заключения договора банковского вклада «Процент для своих»

Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно
Капитализация
ежемесячно по выбору клиента
Специальный вклад
для своих
Особые условия
  • открывается при наличии закрытых по сроку/перезаключенныхна новый срок вкладов в АО "Эксперт Банк" в течение 30 календарных дней, предшествующих дате заключения договора банковского вклада «Процент для своих», либо закрытых по сроку / перезаключенных на новый срок в дату заключения договора банковского вклада «Процент для своих»
Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях

до 90 дней - 4%, от 91 до 181 дней - 4,5%, от 182 до 270 дней - 5,5%, от 271 до 540 дней - 6% годовых

Автопролонгация
возможна
Дата актуализации
06.02.2019 10:48
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Процент для своих» в 7 городах России
3 063
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Справочная информация
АО «Эксперт Банк»
Адрес
644046, Омская обл., г. Омск, ул. Маршала Жукова, д. 107
Сайт
www.expertbank.com
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Телефоны
8 800 333-11-50 — единая справочная служба

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