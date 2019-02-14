Капиталъ
Левобережный,
Левобережный вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
6,87%
Сумма
от 30 000 ₽
Срок
540 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: в конце срока или ежеквартально
- льготное расторжение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
3 046 ₽
Ставка
6,87%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|540 дней
|от 30 000 ₽
|6,87
- шесть периодов начисления процентов: с первого по 90 день - 7,75%, с 91 по 180 день - 7,5%, со 181 по 270 день - 7,25%, с 271 по 360 день - 6,75%, с 361 по 450 - 6,25, с 451 по 540 день - 5,75%;
- указана средняя годовая процентная ставка за полный срок размещения вклада
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока или ежеквартально
- Капитализация
- нет
- Лестничный вклад
- да
- Особые условия
-
вклад с "лестничным" начислением процентов (до 7,75%)
- Пополнение
- нет
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
проценты за полный период не пересчитываются
- Автопролонгация
- невозможна
- Дата актуализации
- 29.01.2019 09:16
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Капиталъ» в 41 городе России
829
Справочная информация
ПАО «Новосибирский социальный коммерческий банк «Левобережный»
- Адрес
- 630054, г. Новосибирск, ул. Плахотного, дом 25/1
- ОГРН
- 1025400000010
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Новосибирск
- Телефоны
-
8 800 333-35-55 — единая справочная служба
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