Параметры вклада Выплата процентов в конце срока или ежеквартально Капитализация нет Лестничный вклад да Особые условия вклад с "лестничным" начислением процентов (до 7,75%) Пополнение нет Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение на льготных условиях проценты за полный период не пересчитываются Автопролонгация невозможна Дата актуализации 29.01.2019 09:16

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.