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Капиталъ

Левобережный,

Левобережный вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
6,87%
Сумма
от 30 000 ₽
Срок
540 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока или ежеквартально
  • льготное расторжение
Вклад
Доход
Мой доход
3 046
Ставка
6,87%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
540 дней
от 30 000 ₽ 6,87
  • шесть периодов начисления процентов: с первого по 90 день - 7,75%, с 91 по 180 день - 7,5%, со 181 по 270 день - 7,25%, с 271 по 360 день - 6,75%, с 361 по 450 - 6,25, с 451 по 540 день - 5,75%;
  • указана средняя годовая процентная ставка за полный срок размещения вклада
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока или ежеквартально
Капитализация
нет
Лестничный вклад
да
Особые условия

вклад с "лестничным" начислением процентов (до 7,75%)

Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях

проценты за полный период не пересчитываются

Автопролонгация
невозможна
Дата актуализации
29.01.2019 09:16
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Капиталъ» в 41 городе России
829
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Справочная информация
ПАО «Новосибирский социальный коммерческий банк «Левобережный»
Адрес
630054, г. Новосибирск, ул. Плахотного, дом 25/1
ОГРН
1025400000010
Отделения и банкоматы
в вашем городе Новосибирск
Отделения 16
Банкоматы 90
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Телефоны
8 800 333-35-55 — единая справочная служба

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