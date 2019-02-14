Вход

Новогодний

Углеметбанк,

Углеметбанк вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
до 7,25%
Сумма
от 5 000 ₽
Срок
200 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока
Вклад
Доход
Мой доход
39 726
Ставка
7,25%

Измените параметры расчета

Детальный расчет
Заявка недоступна
Посмотрите вклады других банков с онлайн-заявкой.
Сравнить
Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
200 дней
от 5 000 ₽ 7,15
от 1 000 000 ₽ 7,25
Параметры вклада
Срок действия
по 28.02.2019
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
нет
Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
невозможна
Дата актуализации
14.02.2019 14:10
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Новогодний» в 13 городах России
314
Вернуться в поиск
Справочная информация
АО «Углеметбанк»
Адрес
454138, г. Челябинск, ул. Молодогвардейцев, д. 17 Б
Отделения и банкоматы
в вашем городе Челябинск
Отделения 3
Банкоматы 15
посмотреть на карте
Телефоны
(351) 247-49-79

Специальные предложения по вкладам
Для посетителей Банки.ру

Все специальные предложения

Другие вклады банка

Название Макс. ставка, % Мин. сумма
Доходный 6,7 2 000 000 ₽ Посмотреть
Вклад в будущее 6,6 1 000 ₽ Посмотреть
Пенсионный 6,6 3 000 ₽ Посмотреть
Быстрый доход (в конце срока) 6,45 1 000 000 ₽ Посмотреть
Быстрый доход (ежеквартально) 6,4 1 000 ₽ Посмотреть
Копилка 6,25 3 000 ₽ Посмотреть
Стабильный 6,2 3 000 ₽ Посмотреть
Удобный 4 5 000 ₽ Посмотреть
Другие вклады

Виды вкладов

Популярные предложения

Другие предложения

Показать еще