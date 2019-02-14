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Мандариновый

Экспобанк,

Экспобанк вклад

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Валюта
RUB
Ставка
до 8,10%
Сумма
от 100 000 ₽
Срок
от 181 дня

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока
  • льготное расторжение
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
166 276
Ставка
8,1%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
181 день 270 дней 366 дней 500 дней
от 100 000 ₽ 7,7 7,8 7,9 8
от 1 500 000 ₽ до 20 000 000 ₽ 7,8 7,9 8 8,1
Параметры вклада
Срок действия
с 26.11.2018 по 28.02.2019
Выплата процентов
в конце срока на текущий счёт
Капитализация
нет
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • срок внесения пополнения

для вкладов на 181 и 270 дней прекращается через 30 дней, для вкладов на 366 и 500 дней прекращается через 60 дней с даты открытия вклада

Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях

для вкладов на 366 и 500 дней по 300 день (включительно) - по ставке вклада «до востребования», с 301-го дня - по ставке 5% годовых

Увеличение ставки
возможно при увеличении суммы

при достижении суммы вклада значения 1 500 000 рублей и более ставка по вкладу увеличивается на 0,1% годовых

Автопролонгация
возможна
Дата актуализации
08.02.2019 13:45
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Мандариновый» в 10 городах России
16 739
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Справочная информация
ООО «Экспобанк»
Адрес
107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 29, стр. 2
Сайт
expobank.ru
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