Мандариновый
Экспобанк,
Экспобанк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
до 8,10%
Сумма
от 100 000 ₽
Срок
от 181 дня
Основные характеристики
- выплата процентов: в конце срока
- льготное расторжение
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
166 276 ₽
Ставка
8,1%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|181 день
|270 дней
|366 дней
|500 дней
|от 100 000 ₽
|7,7
|7,8
|7,9
|8
|от 1 500 000 ₽ до 20 000 000 ₽
|7,8
|7,9
|8
|8,1
Параметры вклада
- Срок действия
- с 26.11.2018 по 28.02.2019
- Выплата процентов
- в конце срока на текущий счёт
- Капитализация
- нет
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
- срок внесения пополнения
для вкладов на 181 и 270 дней прекращается через 30 дней, для вкладов на 366 и 500 дней прекращается через 60 дней с даты открытия вклада
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
для вкладов на 366 и 500 дней по 300 день (включительно) - по ставке вклада «до востребования», с 301-го дня - по ставке 5% годовых
- Увеличение ставки
-
возможно
при увеличении суммы
при достижении суммы вклада значения 1 500 000 рублей и более ставка по вкладу увеличивается на 0,1% годовых
- Автопролонгация
- возможна
- Дата актуализации
- 08.02.2019 13:45
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Мандариновый» в 10 городах России
16 739
Справочная информация
ООО «Экспобанк»
- Адрес
- 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 29, стр. 2
- Сайт
- expobank.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Москва
- Телефоны
-
8 800 500-07-70 — единая справочная служба
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