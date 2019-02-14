Параметры вклада Срок действия с 26.11.2018 по 28.02.2019 Выплата процентов в конце срока на текущий счёт Капитализация нет Пополнение возможно, но есть ограничения: срок внесения пополнения для вкладов на 181 и 270 дней прекращается через 30 дней, для вкладов на 366 и 500 дней прекращается через 60 дней с даты открытия вклада Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение на льготных условиях для вкладов на 366 и 500 дней по 300 день (включительно) - по ставке вклада «до востребования», с 301-го дня - по ставке 5% годовых Увеличение ставки возможно при увеличении суммы при достижении суммы вклада значения 1 500 000 рублей и более ставка по вкладу увеличивается на 0,1% годовых Автопролонгация возможна Дата актуализации 08.02.2019 13:45

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.