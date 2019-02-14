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Ренессанс Пополняемый Online

Ренессанс Кредит,

Ренессанс Кредит вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
до 7,00%
Сумма
от 5 000 ₽
Срок
от 181 дня

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
352
Ставка
7%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
181 день 367 дней
от 5 000 ₽ 6,65 7
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
нет
Особые условия
  • вклад открывается через интернет-банк
Пополнение
возможно
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
возможна
Открытие вклада online
возможно через интернет-банк или через мобильный банк
Дата актуализации
18.01.2019 09:13
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Ренессанс Пополняемый Online» в 81 городе России
2 791
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Справочная информация
ООО «Коммерческий банк «Ренессанс Кредит»
Адрес
115114, г. Москва, ул. Кожевническая, д. 14
Сайт
www.rencredit.ru
Отделения и банкоматы
в вашем городе Москва
Отделения 16
Банкоматы 8
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Телефоны
(495) 981-09-81
8 800 200-09-81 — единая справочная служба

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