Мандариновый
Севергазбанк,
Севергазбанк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
до 7,45%
Сумма
от 50 000 ₽
Срок
от 365 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: ежемесячно
- капитализация
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
12 505 ₽
Ставка
7,45%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|365 дней
|545 дней
|730 дней
|1098 дней
|от 50 000 ₽
|7,25
|7,3
|7,4
|7,45
Параметры вклада
- Выплата процентов
-
ежемесячно
на счёт банковской карты
VISA/Mastercard/МИР
- Капитализация
- ежемесячно по выбору клиента
- Пополнение
- нет
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Автопролонгация
- невозможна
- Дата актуализации
- 21.01.2019 13:05
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Мандариновый» в 34 городах России
1 219
Справочная информация
ПАО «Севергазбанк»
- Адрес
- 160001, г. Вологда, ул. Благовещенская, д. 3
- Сайт
- www.severgazbank.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Вологда
- Телефоны
-
8 800 700-25-52 — единая справочная служба(8172) 57-35-73
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