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Мандариновый

Севергазбанк,

Севергазбанк вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
до 7,45%
Сумма
от 50 000 ₽
Срок
от 365 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежемесячно
  • капитализация
Вклад
Доход
Мой доход
12 505
Ставка
7,45%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
365 дней 545 дней 730 дней 1098 дней
от 50 000 ₽ 7,25 7,3 7,4 7,45
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно на счёт банковской карты
VISA/Mastercard/МИР
Капитализация
ежемесячно по выбору клиента
Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
невозможна
Дата актуализации
21.01.2019 13:05
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Мандариновый» в 34 городах России
1 219
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Справочная информация
ПАО «Севергазбанк»
Адрес
160001, г. Вологда, ул. Благовещенская, д. 3
Сайт
www.severgazbank.ru
Отделения и банкоматы
в вашем городе Вологда
Отделения 4
Банкоматы 41
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Телефоны
8 800 700-25-52 — единая справочная служба
(8172) 57-35-73

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