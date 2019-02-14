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Удобный (в валюте)

Совкомбанк,

Совкомбанк вклад

Все вклады банка
Валюта
USD EUR
Ставка
до 3,40%
Сумма
от 500 $
Срок
от 31 дня

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
50 953 $
Ставка
3,4%

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Детальный расчет
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • USD
  • EUR
от 31 до 90 дней от 91 до 180 дней от 181 до 270 дней от 271 до 365 дней 730 дней 1095 дней
от 500 $ 1,1 1,6 1,8 2,1 2,1 2,6
от 2 000 $ 1,4 1,9 2,1 2,4 2,4 2,9
от 25 000 $ 1,7 2,2 2,4 2,7 2,7 3,2
от 200 000 $ 1,8 2,3 2,5 2,8 2,8 3,3
от 500 000 $ 1,9 2,4 2,6 2,9 2,9 3,4
от 31 до 90 дней от 91 до 180 дней от 181 до 270 дней от 271 до 365 дней 730 дней 1095 дней
от 500 € 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,6
от 2 000 € 0,4 0,4 0,4 0,5 0,6 0,9
от 25 000 € 0,7 0,7 0,7 0,8 0,9 1,2
от 200 000 € 0,8 0,8 0,8 0,9 1 1,3
от 500 000 € 0,9 0,9 0,9 1 1,1 1,4
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
нет
Особые условия
  • вклад можно открыть в отделениях банка Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а также Костромской, Самарской, Свердловской, Новосибирской, Челябинской и Ростовской областей
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • минимальная сумма

100 долларов/евро

Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
возможна
Дата актуализации
18.01.2019 10:37
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Удобный (в валюте)» в 1009 городах России
2 312
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Справочная информация
ПАО «Совкомбанк»
Адрес
156000, г. Кострома, просп. Текстильщиков, д. 46
ОГРН
1144400000425
Сайт
www.sovcombank.ru
Отделения и банкоматы
в вашем городе Кострома
Отделения 7
Банкоматы 8
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Телефоны
8 800 100-00-06 — единая справочная служба

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