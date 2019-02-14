Всегда под рукой (в валюте)
Совкомбанк,
Совкомбанк вкладВсе вклады банка
Валюта
USD EUR
Ставка
до 0,50%
Сумма
от 5 000 $
Срок
от 365 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: ежемесячно
- льготное расторжение
- пополнение
- частичное снятие
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
25 $
Ставка
0,5%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
- USD
- EUR
|1 год
|2 года
|от 5 000 $ до 100 000 $
|0,5
|0,5
|1 год
|2 года
|от 5 000 € до 100 000 €
|0,5
|0,5
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежемесячно
- Капитализация
- нет
- Особые условия
-
- вклад можно открыть в отделениях банка Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а также Костромской, Самарской, Свердловской, Новосибирской, Челябинской и Ростовской областей
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
- минимальная сумма
- максимальная сумма
100 долларов/евро; в сумме, не превышающей первоначальную сумму вклада
- Частичное снятие
- возможно
- Минимальный неснижаемый остаток
- равен минимальной сумме вклада
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
за полный годовой период (365, 730 дней) выплаченные проценты сохраняются
- Автопролонгация
- возможна
- Дата актуализации
- 18.01.2019 10:31
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Всегда под рукой (в валюте)» в 1009 городах России
1 112
Справочная информация
ПАО «Совкомбанк»
- Адрес
- 156000, г. Кострома, просп. Текстильщиков, д. 46
- ОГРН
- 1144400000425
- Сайт
- www.sovcombank.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Кострома
- Телефоны
-
8 800 100-00-06 — единая справочная служба
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