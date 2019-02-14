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Всегда под рукой (в валюте)

Совкомбанк,

Совкомбанк вклад

Все вклады банка
Валюта
USD EUR
Ставка
до 0,50%
Сумма
от 5 000 $
Срок
от 365 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежемесячно
  • льготное расторжение
  • пополнение
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
25 $
Ставка
0,5%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • USD
  • EUR
1 год 2 года
от 5 000 $ до 100 000 $ 0,5 0,5
1 год 2 года
от 5 000 € до 100 000 € 0,5 0,5
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно
Капитализация
нет
Особые условия
  • вклад можно открыть в отделениях банка Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а также Костромской, Самарской, Свердловской, Новосибирской, Челябинской и Ростовской областей
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • минимальная сумма
  • максимальная сумма

100 долларов/евро; в сумме, не превышающей первоначальную сумму вклада

Частичное снятие
возможно
Минимальный неснижаемый остаток
равен минимальной сумме вклада
Досрочное расторжение
на льготных условиях

за полный годовой период (365, 730 дней) выплаченные проценты сохраняются

Автопролонгация
возможна
Дата актуализации
18.01.2019 10:31
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Всегда под рукой (в валюте)» в 1009 городах России
1 112
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Справочная информация
ПАО «Совкомбанк»
Адрес
156000, г. Кострома, просп. Текстильщиков, д. 46
ОГРН
1144400000425
Сайт
www.sovcombank.ru
Отделения и банкоматы
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Телефоны
8 800 100-00-06 — единая справочная служба

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Постоянный доход с Халвой 7,7 30 000 ₽ Посмотреть
Максимальный доход 7,65 50 000 ₽ Посмотреть
Удобный 7,55 50 000 ₽ Посмотреть
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Автомобильный 6,6 30 000 ₽ Посмотреть
Свободный 6,4 10 000 000 ₽ Посмотреть
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Удобный (в валюте) 3,4 500 000 $ Посмотреть
Постоянный доход (в валюте) 3,1 500 000 $ Посмотреть
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